https://ria.ru/20250209/pozhar-1998230325.html

В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса

В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 09.02.2025

В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:14:00+03:00

2025-02-09T09:14:00+03:00

2025-02-09T10:30:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998237280_36:0:808:434_1920x0_80_0_0_df83753b3cd9b4ae6e6321b187df519f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, утром в воскресенье на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступила информация о пожаре в районе улицы Кислородной. "Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется, огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.В МЧС России уточнили, что здание горит на площади 1000 "квадратов".

https://ria.ru/20250209/dvizhenie-1998206935.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)