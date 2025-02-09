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В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 09.02.2025
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09:14 09.02.2025 (обновлено: 10:30 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pozhar-1998230325.html
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 09.02.2025
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:14:00+03:00
2025-02-09T10:30:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, утром в воскресенье на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступила информация о пожаре в районе улицы Кислородной. "Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется, огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.В МЧС России уточнили, что здание горит на площади 1000 "квадратов".
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса

В Екатеринбурге в районе улицы Кислородной загорелось здание автосервиса

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в автосервисе в Екатеринбурге. 9 февраля 2025
Ликвидация пожара в автосервисе в Екатеринбурге. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в автосервисе в Екатеринбурге. 9 февраля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, утром в воскресенье на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступила информация о пожаре в районе улицы Кислородной.
"Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется, огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.
В МЧС России уточнили, что здание горит на площади 1000 "квадратов".
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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