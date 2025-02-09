https://ria.ru/20250209/pozhar-1998230325.html
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 09.02.2025
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:14:00+03:00
2025-02-09T09:14:00+03:00
2025-02-09T10:30:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Здание автосервиса горит в Екатеринбурге, площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, утром в воскресенье на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступила информация о пожаре в районе улицы Кислородной. "Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется, огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.В МЧС России уточнили, что здание горит на площади 1000 "квадратов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелось здание автосервиса
В Екатеринбурге в районе улицы Кислородной загорелось здание автосервиса