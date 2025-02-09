Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/posledstvija-1998271964.html
В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.02.2025
В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области, сообщается... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:06:00+03:00
2025-02-09T16:06:00+03:00
происшествия
красноярский район
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818330_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_97c4f7b312b8b75e09dfde5e899bdf31.jpg
САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России. Информация о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже запущен после установки временного герметизирующего устройства. "При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. В ликвидации последствий загрязнения привлечены 26 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20250204/mazut-1997331761.html
красноярский район
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818330_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b08697374e4d5ddddce86eb05954722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский район, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский район, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Под Самарой 500 квадратных метров грунта оказались загрязнены нефтепродуктами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива мазута
Ликвидация последствий разлива мазута - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива мазута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России.
Информация о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже запущен после установки временного герметизирующего устройства.
"При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
В ликвидации последствий загрязнения привлечены 26 человек и 12 единиц техники.
Сотрудники МЧС убирают мазут после столкновения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
4 февраля, 15:36
 
ПроисшествияКрасноярский районСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала