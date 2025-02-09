https://ria.ru/20250209/posledstvija-1998271964.html

В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.02.2025

В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области, сообщается... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:06:00+03:00

2025-02-09T16:06:00+03:00

2025-02-09T16:06:00+03:00

происшествия

красноярский район

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России. Информация о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже запущен после установки временного герметизирующего устройства. "При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. В ликвидации последствий загрязнения привлечены 26 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20250204/mazut-1997331761.html

красноярский район

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский район, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)