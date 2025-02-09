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В Петербурге локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 09.02.2025
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21:39 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/peterburg-1998306249.html
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 09.02.2025
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании, которое загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, локализован на площади 60 квадратных метров, РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:39:00+03:00
2025-02-09T21:39:00+03:00
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пожар в производственном здании, которое загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, локализован на площади 60 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. Сообщение о пожаре по адресу Волхонское шоссе, дом 116Х поступило в 20.03 мск. Загорелось производственное здание 50 на 150 метров, пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. "В одноэтажном производственном здании размером 50 на 150 метров происходило горение на площади 60 квадратных метров... В 20.58 пожар локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 24 специалиста.
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красносельский район
санкт-петербург
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происшествия, красносельский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании

Пожар в производственном здании в Петербурге локализован на площади 60 квадратов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пожар в производственном здании, которое загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, локализован на площади 60 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.
Сообщение о пожаре по адресу Волхонское шоссе, дом 116Х поступило в 20.03 мск. Загорелось производственное здание 50 на 150 метров, пожару присвоили дополнительный номер 1БИС.
"В одноэтажном производственном здании размером 50 на 150 метров происходило горение на площади 60 квадратных метров... В 20.58 пожар локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 24 специалиста.
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ПроисшествияКрасносельский районСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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