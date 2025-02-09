https://ria.ru/20250209/peterburg-1998306249.html

В Петербурге локализовали пожар в производственном здании

В Петербурге локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 09.02.2025

В Петербурге локализовали пожар в производственном здании

Пожар в производственном здании, которое загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, локализован на площади 60 квадратных метров, РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:39:00+03:00

2025-02-09T21:39:00+03:00

2025-02-09T21:39:00+03:00

происшествия

красносельский район

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пожар в производственном здании, которое загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, локализован на площади 60 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. Сообщение о пожаре по адресу Волхонское шоссе, дом 116Х поступило в 20.03 мск. Загорелось производственное здание 50 на 150 метров, пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. "В одноэтажном производственном здании размером 50 на 150 метров происходило горение на площади 60 квадратных метров... В 20.58 пожар локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 24 специалиста.

https://ria.ru/20250209/khimki-1998298625.html

красносельский район

санкт-петербург

россия

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происшествия, красносельский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар