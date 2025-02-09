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В Госдуме сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии - РИА Новости, 09.02.2025
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03:30 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/pensiya-1998214306.html
В Госдуме сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии
В Госдуме сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии - РИА Новости, 09.02.2025
В Госдуме сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии
Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:30:00+03:00
2025-02-09T03:30:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. "Те, кто получают пенсию уже сейчас, получают пенсию проиндексированную, в том числе и получают доиндексацию за январь. Все это делается в проактивном режиме, никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда", - сказал Нилов.
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общество, россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии

Депутат Нилов: проиндексированная пенсия будет выплачена автоматически

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
"Те, кто получают пенсию уже сейчас, получают пенсию проиндексированную, в том числе и получают доиндексацию за январь. Все это делается в проактивном режиме, никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда", - сказал Нилов.
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ОбществоРоссияЯрослав НиловВладимир ПутинГосдума РФЛДПР
 
 
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