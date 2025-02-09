https://ria.ru/20250209/pamyatniki-1998300125.html
В Курской области начало работать отделение общества охраны памятников
В Курской области начало работать отделение общества охраны памятников - РИА Новости, 09.02.2025
В Курской области начало работать отделение общества охраны памятников
Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) запускает работу в Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:41:00+03:00
2025-02-09T20:41:00+03:00
2025-02-09T20:41:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) запускает работу в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "В истории Курской области начинается новая глава. В день освобождения областного центра от фашистско-немецких захватчиков вместе с председателем ВООПиК Артемом Геннадьевичем Демидовым (и теперь уже врио зампредседателя правительства Курской области) запустили работу регионального отделения Всероссийского общества защиты памятников и культуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора добавил, что был неприятно удивлен, когда узнал, что отделение Всероссийского общества по защите памятников и культуры в Курской области не работало. "Вместе с отделением ВООПиК уже приступили к важнейшей работе по сбору информации о пострадавших памятниках культуры в приграничье. Напомню, что сейчас там 46 объектов. Убежден, что после освобождения нашей территории от нацисткой нечисти сразу приступим к их восстановлению. Это не просто местные достопримечательности, это наследие культуры мирового значения!" - добавил он. Уточняется, что в регионе свыше 4 тысяч объектов культурного наследия, многим из которых требуется капитальное "преображение".
https://ria.ru/20250207/khinshteyn-1998091171.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области начало работать отделение общества охраны памятников
Хинштейн заявил о начале работы в Курской области регионального отделения ВООПиК
КУРСК, 9 фев – РИА Новости.
Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) запускает работу в Курской области, сообщил
врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"В истории Курской области
начинается новая глава. В день освобождения областного центра от фашистско-немецких захватчиков вместе с председателем ВООПиК Артемом Геннадьевичем Демидовым (и теперь уже врио зампредседателя правительства Курской области) запустили работу регионального отделения Всероссийского общества защиты памятников и культуры", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что был неприятно удивлен, когда узнал, что отделение Всероссийского общества по защите памятников и культуры в Курской области не работало.
"Вместе с отделением ВООПиК уже приступили к важнейшей работе по сбору информации о пострадавших памятниках культуры в приграничье. Напомню, что сейчас там 46 объектов. Убежден, что после освобождения нашей территории от нацисткой нечисти сразу приступим к их восстановлению. Это не просто местные достопримечательности, это наследие культуры мирового значения!" - добавил он.
Уточняется, что в регионе свыше 4 тысяч объектов культурного наследия, многим из которых требуется капитальное "преображение".