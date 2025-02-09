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Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном - РИА Новости, 09.02.2025
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09:20 09.02.2025 (обновлено: 10:20 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ovchinskiy-1998093647.html
Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном
Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном - РИА Новости, 09.02.2025
Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном
В московском Северном Измайлове подходит к концу возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:20:00+03:00
2025-02-09T10:20:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В московском Северном Измайлове подходит к концу возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Спорткомплекс расположен на 13-й Парковой улице. Министр уточнил, что для посетителей центра предусмотрено 71 машино-место.Как ранее рассказал столичный глава Сергей Собянин, в Москве в прошлом году возвели 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.
https://ria.ru/20250207/ovchinskiy-1997848789.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном

Овчинский: на востоке Москвы появится спортивный комплекс

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В московском Северном Измайлове подходит к концу возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Спорткомплекс расположен на 13-й Парковой улице. Министр уточнил, что для посетителей центра предусмотрено 71 машино-место.

Как ранее рассказал столичный глава Сергей Собянин, в Москве в прошлом году возвели 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 11:07
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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