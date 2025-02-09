Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В московском Северном Измайлове подходит к концу возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



"Общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.



Спорткомплекс расположен на 13-й Парковой улице. Министр уточнил, что для посетителей центра предусмотрено 71 машино-место.



Как ранее рассказал столичный глава Сергей Собянин, в Москве в прошлом году возвели 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.