Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном
Овчинский: на востоке Москвы появится спортивный комплекс
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В московском Северном Измайлове подходит к концу возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Спорткомплекс расположен на 13-й Парковой улице. Министр уточнил, что для посетителей центра предусмотрено 71 машино-место.
Как ранее рассказал столичный глава Сергей Собянин, в Москве в прошлом году возвели 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.
"Общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Спорткомплекс расположен на 13-й Парковой улице. Министр уточнил, что для посетителей центра предусмотрено 71 машино-место.
Как ранее рассказал столичный глава Сергей Собянин, в Москве в прошлом году возвели 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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