https://ria.ru/20250209/orekhovo-vasilevka-1998245661.html

ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР

ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР - РИА Новости, 09.02.2025

ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР

Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:04:00+03:00

2025-02-09T12:04:00+03:00

2025-02-09T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250209/zaharova-1998236371.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика