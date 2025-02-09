https://ria.ru/20250209/orekhovo-vasilevka-1998245661.html
ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР
ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР - РИА Новости, 09.02.2025
ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:04:00+03:00
2025-02-09T12:04:00+03:00
2025-02-09T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250209/zaharova-1998236371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Орехово-Васильевки в ДНР