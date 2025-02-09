https://ria.ru/20250209/opasnost-1998267909.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.02.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:28:00+03:00
2025-02-09T15:28:00+03:00
2025-02-09T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 9 фев - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба Курской области.
https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998261951.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность