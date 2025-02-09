https://ria.ru/20250209/ogranicheniya-1998224100.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения

В аэропорту Волгограда сняли ограничения - РИА Новости, 09.02.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.01 мск в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:41:00+03:00

2025-02-09T07:41:00+03:00

2025-02-09T07:41:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.01 мск в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 7.01 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале. Кореняко добавил, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

https://ria.ru/20250209/ogranicheniya-1998223454.html

волгоград

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)