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Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.02.2025
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22:28 09.02.2025 (обновлено: 23:00 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/netanyakhu-1998309975.html
Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху
Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.02.2025
Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль привержен обеспечению соблюдения перемирия в секторе Газа, добавив, что порой это... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:28:00+03:00
2025-02-09T23:00:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль привержен обеспечению соблюдения перемирия в секторе Газа, добавив, что порой это требует применения силы."Мы обеспечиваем соблюдение соглашений о прекращении огня. Это требует от нас применения силы для их исполнения. Мы действуем как на юге, так и на севере", - заявил премьер перед заседанием правительства.Премьер подчеркнул, что Израиль ответит огнем в случае приближения палестинцев к буферной зоне по периметру сектора Газа, где сейчас сосредоточены израильские военные."Никто не должен приближаться к периметру и никто не должен нарушать периметр. Это часть соглашения, мы будем его исполнять - и будем исполнять его решительно. Мы ожидаем, что (палестинское движение - ред.) ХАМАС выполнит все свои обязательства - и это одно из них", - добавил глава правительства.В выходные после пятого обмена израильских заложников на палестинских заключенных Израиль выполнил свою часть условий соглашения с ХАМАС о прекращении огня и полностью вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа посередине - на север и юг. Это позволило палестинцам беспрепятственно перемещаться внутри анклава. Как сообщала гостелерадиокомпания Kan, израильские силы теперь дислоцированы в филадельфийском коридоре, то есть на границе сектора Газа и Египта, включая район, где расположен КПП "Рафах", а также в буферной зоне безопасности внутри анклава по всему периметру его границ.В воскресенье израильские СМИ сообщали, что палестинцы приблизились к буферной зоне в анклаве и оказались в нескольких сотнях метров от позиций военных. На видео, распространенном в социальных сетях, жителей сектора Газа можно было видеть из израильских приграничных поселений, которые подверглись беспрецедентной атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что открывала предупредительный огонь, так как расценила такое приближение палестинцев как угрозу безопасности.
https://ria.ru/20250209/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль соблюдает перемирие в Газе и применяет силу, когда это нужно

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль привержен обеспечению соблюдения перемирия в секторе Газа, добавив, что порой это требует применения силы.
«
"Мы обеспечиваем соблюдение соглашений о прекращении огня. Это требует от нас применения силы для их исполнения. Мы действуем как на юге, так и на севере", - заявил премьер перед заседанием правительства.
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Премьер подчеркнул, что Израиль ответит огнем в случае приближения палестинцев к буферной зоне по периметру сектора Газа, где сейчас сосредоточены израильские военные.
«
"Никто не должен приближаться к периметру и никто не должен нарушать периметр. Это часть соглашения, мы будем его исполнять - и будем исполнять его решительно. Мы ожидаем, что (палестинское движение - ред.) ХАМАС выполнит все свои обязательства - и это одно из них", - добавил глава правительства.
В выходные после пятого обмена израильских заложников на палестинских заключенных Израиль выполнил свою часть условий соглашения с ХАМАС о прекращении огня и полностью вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа посередине - на север и юг. Это позволило палестинцам беспрепятственно перемещаться внутри анклава. Как сообщала гостелерадиокомпания Kan, израильские силы теперь дислоцированы в филадельфийском коридоре, то есть на границе сектора Газа и Египта, включая район, где расположен КПП "Рафах", а также в буферной зоне безопасности внутри анклава по всему периметру его границ.
В воскресенье израильские СМИ сообщали, что палестинцы приблизились к буферной зоне в анклаве и оказались в нескольких сотнях метров от позиций военных. На видео, распространенном в социальных сетях, жителей сектора Газа можно было видеть из израильских приграничных поселений, которые подверглись беспрецедентной атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что открывала предупредительный огонь, так как расценила такое приближение палестинцев как угрозу безопасности.
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