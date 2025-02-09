https://ria.ru/20250209/netanyakhu-1998309975.html

Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху

Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.02.2025

Перемирие в Газе порой требует применения силы, заявил Нетаньяху

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль привержен обеспечению соблюдения перемирия в секторе Газа, добавив, что порой это... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:28:00+03:00

2025-02-09T22:28:00+03:00

2025-02-09T23:00:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль привержен обеспечению соблюдения перемирия в секторе Газа, добавив, что порой это требует применения силы."Мы обеспечиваем соблюдение соглашений о прекращении огня. Это требует от нас применения силы для их исполнения. Мы действуем как на юге, так и на севере", - заявил премьер перед заседанием правительства.Премьер подчеркнул, что Израиль ответит огнем в случае приближения палестинцев к буферной зоне по периметру сектора Газа, где сейчас сосредоточены израильские военные."Никто не должен приближаться к периметру и никто не должен нарушать периметр. Это часть соглашения, мы будем его исполнять - и будем исполнять его решительно. Мы ожидаем, что (палестинское движение - ред.) ХАМАС выполнит все свои обязательства - и это одно из них", - добавил глава правительства.В выходные после пятого обмена израильских заложников на палестинских заключенных Израиль выполнил свою часть условий соглашения с ХАМАС о прекращении огня и полностью вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа посередине - на север и юг. Это позволило палестинцам беспрепятственно перемещаться внутри анклава. Как сообщала гостелерадиокомпания Kan, израильские силы теперь дислоцированы в филадельфийском коридоре, то есть на границе сектора Газа и Египта, включая район, где расположен КПП "Рафах", а также в буферной зоне безопасности внутри анклава по всему периметру его границ.В воскресенье израильские СМИ сообщали, что палестинцы приблизились к буферной зоне в анклаве и оказались в нескольких сотнях метров от позиций военных. На видео, распространенном в социальных сетях, жителей сектора Газа можно было видеть из израильских приграничных поселений, которые подверглись беспрецедентной атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что открывала предупредительный огонь, так как расценила такое приближение палестинцев как угрозу безопасности.

https://ria.ru/20250209/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, биньямин нетаньяху, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году