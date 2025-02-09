https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998303631.html
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН - РИА Новости, 09.02.2025
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН, однако у Москвы нет "завышенных ожиданий" от нового американского постпреда при... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:06:00+03:00
2025-02-09T21:06:00+03:00
2025-02-09T21:09:00+03:00
оон
в мире
сша
россия
москва
василий небензя
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
ООН, 9 фев – РИА Новости. Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН, однако у Москвы нет "завышенных ожиданий" от нового американского постпреда при организации – у Вашингтона всегда "крайне политизированная дипломатия" в ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения", - сказал Небензя в ответ на вопрос о готовности взаимодействия с новой главой американской миссии в ООН.При этом он отметил, что каких-либо "завышенных ожиданий" в отношении нового руководства местной миссии США у РФ нет."Свои публичные выступления их представители чаще всего "затачивают" под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку", - отметил Небензя.В качестве примера он привел председательство США в СБ ООН в декабре 2024 года – при уходящей администрации демократов. Это председательство, отметил он, вошло в историю ООН "как одно из худших", а число процедурных нарушений просто зашкаливало."Хочется надеяться, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совета и в целом ООН", – добавил российский дипломат.Президент США Дональд Трамп предложил Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН. Члены комитета Сената США по международным отношениям уже одобрили ее кандидатуру, в скором времени ожидается голосование верхней палаты.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 февраля.
https://ria.ru/20250209/oon-1998281748.html
https://ria.ru/20250208/vznos-1998179992.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, сша, россия, москва, василий небензя, дональд трамп
ООН, В мире, США, Россия, Москва, Василий Небензя, Дональд Трамп
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
Небензя: у России нет завышенных ожиданий от нового постпреда США при ООН
ООН, 9 фев – РИА Новости. Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН, однако у Москвы нет "завышенных ожиданий" от нового американского постпреда при организации – у Вашингтона всегда "крайне политизированная дипломатия" в ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США
всегда были неплохие отношения", - сказал Небензя
в ответ на вопрос о готовности взаимодействия с новой главой американской миссии в ООН
.
При этом он отметил, что каких-либо "завышенных ожиданий" в отношении нового руководства местной миссии США у РФ
нет.
"Свои публичные выступления их представители чаще всего "затачивают" под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку", - отметил Небензя.
В качестве примера он привел председательство США в СБ ООН в декабре 2024 года – при уходящей администрации демократов. Это председательство, отметил он, вошло в историю ООН "как одно из худших", а число процедурных нарушений просто зашкаливало.
"Хочется надеяться, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совета и в целом ООН", – добавил российский дипломат.
Президент США Дональд Трамп
предложил Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН. Члены комитета Сената США по международным отношениям уже одобрили ее кандидатуру, в скором времени ожидается голосование верхней палаты.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 февраля.