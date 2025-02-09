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Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН - РИА Новости, 09.02.2025
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21:06 09.02.2025 (обновлено: 21:09 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998303631.html
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН - РИА Новости, 09.02.2025
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН, однако у Москвы нет "завышенных ожиданий" от нового американского постпреда при... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:06:00+03:00
2025-02-09T21:09:00+03:00
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ООН, 9 фев – РИА Новости. Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН, однако у Москвы нет "завышенных ожиданий" от нового американского постпреда при организации – у Вашингтона всегда "крайне политизированная дипломатия" в ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения", - сказал Небензя в ответ на вопрос о готовности взаимодействия с новой главой американской миссии в ООН.При этом он отметил, что каких-либо "завышенных ожиданий" в отношении нового руководства местной миссии США у РФ нет."Свои публичные выступления их представители чаще всего "затачивают" под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку", - отметил Небензя.В качестве примера он привел председательство США в СБ ООН в декабре 2024 года – при уходящей администрации демократов. Это председательство, отметил он, вошло в историю ООН "как одно из худших", а число процедурных нарушений просто зашкаливало."Хочется надеяться, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совета и в целом ООН", – добавил российский дипломат.Президент США Дональд Трамп предложил Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН. Члены комитета Сената США по международным отношениям уже одобрили ее кандидатуру, в скором времени ожидается голосование верхней палаты.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 февраля.
https://ria.ru/20250209/oon-1998281748.html
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оон, в мире, сша, россия, москва, василий небензя, дональд трамп
ООН, В мире, США, Россия, Москва, Василий Небензя, Дональд Трамп
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН

Небензя: у России нет завышенных ожиданий от нового постпреда США при ООН

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 9 фев – РИА Новости. Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН, однако у Москвы нет "завышенных ожиданий" от нового американского постпреда при организации – у Вашингтона всегда "крайне политизированная дипломатия" в ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения", - сказал Небензя в ответ на вопрос о готовности взаимодействия с новой главой американской миссии в ООН.
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При этом он отметил, что каких-либо "завышенных ожиданий" в отношении нового руководства местной миссии США у РФ нет.
"Свои публичные выступления их представители чаще всего "затачивают" под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку", - отметил Небензя.
В качестве примера он привел председательство США в СБ ООН в декабре 2024 года – при уходящей администрации демократов. Это председательство, отметил он, вошло в историю ООН "как одно из худших", а число процедурных нарушений просто зашкаливало.
"Хочется надеяться, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совета и в целом ООН", – добавил российский дипломат.
Президент США Дональд Трамп предложил Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН. Члены комитета Сената США по международным отношениям уже одобрили ее кандидатуру, в скором времени ожидается голосование верхней палаты.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 февраля.
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