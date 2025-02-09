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Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали - РИА Новости, 10.02.2025
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13:15 09.02.2025 (обновлено: 15:15 10.02.2025)
https://ria.ru/20250209/moskva-1998432816.html
Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали
Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали - РИА Новости, 10.02.2025
Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали
Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали, заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-09T13:15:00+03:00
2025-02-10T15:15:00+03:00
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москва
городское хозяйство москвы
капремонт в москве
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали, заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт жилого дома в Даниловском районе (улица Ленинская Cлобода, дом 7). Пятиэтажное здание возвели в 1924 году в неоклассическом стиле, в 1953-м его достроили... В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в доме заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу", - говорится в сообщении. Здание имеет сложную форму и интересно оформленный фасад. Цокольная часть дома рустована, два нижних этажа отделены от следующих вытянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами, по периметру расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками, отметили на сайте.
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москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве
Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали

В Москве провели капитальный ремонт столетнего здания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали, заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт жилого дома в Даниловском районе (улица Ленинская Cлобода, дом 7). Пятиэтажное здание возвели в 1924 году в неоклассическом стиле, в 1953-м его достроили... В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в доме заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу", - говорится в сообщении.
Здание имеет сложную форму и интересно оформленный фасад. Цокольная часть дома рустована, два нижних этажа отделены от следующих вытянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами, по периметру расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками, отметили на сайте.
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