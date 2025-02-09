https://ria.ru/20250209/moskva-1998432816.html

Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали

Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали - РИА Новости, 10.02.2025

Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали

Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали, заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-09T13:15:00+03:00

2025-02-09T13:15:00+03:00

2025-02-10T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столетнее здание в Москве капитально отремонтировали, заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт жилого дома в Даниловском районе (улица Ленинская Cлобода, дом 7). Пятиэтажное здание возвели в 1924 году в неоклассическом стиле, в 1953-м его достроили... В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в доме заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу", - говорится в сообщении. Здание имеет сложную форму и интересно оформленный фасад. Цокольная часть дома рустована, два нижних этажа отделены от следующих вытянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами, по периметру расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками, отметили на сайте.

https://realty.ria.ru/20250206/moek-1997688011.html

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