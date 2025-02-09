https://ria.ru/20250209/moshenniki-1998213886.html
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества - РИА Новости, 09.02.2025
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников суда, но настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:24:00+03:00
2025-02-09T03:24:00+03:00
2025-02-09T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников суда, но настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, предупредили в российских судах, с соответствующим сообщением ознакомилось РИА Новости. Как отметили в органах судопроизводства, сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт, иные личные данные — никакие вопросы финансового характера сотрудниками суда по телефону не выясняются. "Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания, сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании", — уточнили в судах.Ранее в МВД сообщили, что на маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции. В ведомстве также предупредили, что только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя.
https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997523257.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников суда
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников суда, но настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, предупредили в российских судах, с соответствующим сообщением ознакомилось РИА Новости.
Как отметили в органах судопроизводства, сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт, иные личные данные — никакие вопросы финансового характера сотрудниками суда по телефону не выясняются.
"Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания, сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании", — уточнили в судах.
Ранее в МВД сообщили, что на маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции. В ведомстве также предупредили, что только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя.