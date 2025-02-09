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Пожар в банном комплексе в Химках локализовали
Пожар в банном комплексе в Химках локализовали - РИА Новости, 09.02.2025
Пожар в банном комплексе в Химках локализовали
Пожар, охвативший банный комплекс в подмосковных Химках, локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:12:00+03:00
2025-02-09T18:12:00+03:00
2025-02-09T18:26:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
пожар
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар, охвативший банный комплекс в подмосковных Химках, локализован, сообщает МЧС России."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Химках", - говорится в Telegram-канале ведомства.Пострадавших нет, уточнили спасатели.Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что на улице Железнодорожная, дом 16 произошло открытое горение в бане с мансардой, на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и семь единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье), россия, пожар
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Пожар
Пожар в банном комплексе в Химках локализовали
МЧС: пожар в банном комплексе в подмосковных Химках локализовали