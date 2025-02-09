Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт сканирует лекарства
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт сканирует лекарства
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ежегодно правительство РФ утверждает список льготных лекарств — "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения". Кто имеет право получать медикаменты на безвозмездной основе или со скидкой в 2025 году, как можно оформить рецепт, где выдают бесплатные лекарства и что делать, если их нет – в материале РИА Новости.
Льготные лекарства
Льготные и бесплатные лекарства – это препараты, которые положены некоторым категориям граждан по федеральному закону № 178 "О государственной социальной помощи". Затраты на их приобретение частично или полностью должно компенсировать государство. С 1 января 2023 года льготники могут получать препараты и по электронным сертификатам. В рекомендациях, закрепленных приказом № 877н, Минздрав утвердил перечень граждан, которым доступна услуга, а также список препаратов и технических медизделий для реабилитации.
Регулирующие законы
Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры", поясняет, что гарантии на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе и важнейших лекарств, закреплены ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов установлен распоряжением правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019 г. (ред. от 16.04.2024).
Отдельные вопросы, связанные с порядком оформления рецептов, в том числе в форме электронных документов, регулируются ведомственными документами, например, приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту
Кроме этого, по словам юриста, дополнительные меры поддержки и льготы могут устанавливаться региональным законодательством. "Например, в соответствии с постановлением правительства Москвы № 1372-ПП от 22.10.2019 г. совершеннолетние москвичи, страдающие мерцательной аритмией либо гиперлипидемией, могут бесплатно получать рецептурные лекарства даже если не имеют соответствующего права в наборе социальных услуг", – поясняет Александр Жалнин.
Кому положены
Общего списка с перечислением всех категорий граждан, которым положены льготные лекарства, нет. К основным категориям получателей медикаментов на безвозмездной основе, по словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, относятся:
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны;
- семьи, имеющие в своем составе детей в возрасте до 3 лет или многодетные семьи, в состав которых входят дети до 6 лет и некоторые другие категории граждан.
В ряде случаев человеку положены не только лекарства, но и иные медицинские изделия, перевязочные материалы.
Предоставление бесплатных лекарств положено и гражданам, которые имеют следующие заболевания:
- ДЦП;
- диабет;
- гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
- муковисцидоз (больным детям);
- острая перемежающаяся порфирия;
- СПИД, ВИЧ и ряд других заболеваний.
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На получение лекарств с 50-процентной скидкой вправе рассчитывать:
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в минимальных размерах;
- работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы;
- лица, участвующие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС и другие.
Как получить льготные лекарства
Получить лекарство бесплатно или со скидкой можно только по рецепту врача. Выдать его, по словам Александра Жалнина, могут в учреждении, которое обслуживает пациентов по ОМС. В основном это муниципальные поликлиники и больницы, но также есть и некоторые частные клиники.
Рецепт выдается при наличии показаний, установленных врачом. Чтобы ускорить процесс, на прием можно принести заключения и анализы, подтверждающие диагноз, но, как правило, при длительном посещении врача проблем с получением рецепта не возникает.
"Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Для начала следует обратиться к заведующему отделением и в страховую компанию. Если добиться назначения не получилось, придется жаловаться в прокуратуру, региональный Минздрав и, возможно, даже в суд", – говорит Александр Жалнин.
После получения рецепта, выписанного по установленной форме, с ним следует обратиться в специализированную аптеку. Обычно это так называемые социальные аптеки, но иногда лекарства по рецептам выдают и в частных учреждениях. Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача либо посмотреть его на сайте регионального Минздрава. Перед непосредственным посещением аптеки целесообразно позвонить в нее и уточнить наличие препарата. Если положена скидка на приобретение, а не бесплатное лекарство, следует также узнать цену.
Фармацевт в аптеке
"Например, в Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. человек – федеральные льготники, 459 тыс. – региональные. Рецепты на льготные лекарства выписывают врачи поликлиник Московской области, в сельской местности это могут делать фельдшеры", – комментирует Андрей Голубев, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы.
По словам эксперта, рецепт также можно получить не выходя из дома в рамках телемедицинской консультации.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно:
- через портал Гостелемед;
- через инфомат в медицинской организации;
- по горячей линии 122.
Андрей Голубев поясняет, в Подмосковье чтобы получить льготные лекарства гражданину необходимо иметь регистрацию по месту жительства в регионе. Получить льготные лекарства можно в 316 аптеках и 56 ФАПах. Уточнить их наличие в аптеках можно с помощью специального сервиса. Необходимо ввести номер рецепта. После этого откроется карта, на которой будут показаны места в Подмосковье, где можно получить нужное лекарство.
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Как получить скидку на лекарства
В приложении № 2 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. указан список тех, кому положена скидка в размере 50% на покупку лекарств. Получить ее могут:
- пенсионеры по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, получающие пенсию в минимальном размере;
- работающие инвалиды II группы и официально безработные инвалиды III группы;
- ликвидаторы чернобыльской катастрофы.
- граждане, признанные пострадавшими от репрессий;
- работники тыла.
"Этот список также не является исчерпывающим. Например, в Москве скидка предусмотрена для инвалидов по зрению, ветеранов военной службы и труда, а также для одиноких пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров", – говорит Александр Жалнин.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина оплачивает товары на кассе в муниципальной аптеке
Женщина оплачивает товары на кассе в муниципальной аптеке
Оксана Васильева поясняет, что процедура получения скидки на лекарства аналогичная - необходимо получить специальный рецепт у терапевта или иного лечащего врача и обратиться в социальную аптеку. С их перечнем можно ознакомиться в местной поликлинике или на сайте регионального министерства здравоохранения. Например, вот список социальных аптек в Москве.
Что делать если бесплатных лекарств в аптеке нет
Обычно в городе работает несколько социальных аптек и, возможно, что нужное лекарство есть в наличии в другом месте. В таком случае будет проще и быстрее посетить иное учреждение. Андрей Голубев поясняет, что если в аптеке не оказалось нужного лекарства, пациенту могут предложить получить его в другом пункте. Если же человек хочет получить его в конкретной аптеке, то срок обеспечения отсроченного рецепта составляет в среднем три дня, максимум – семь дней.
"В случае временного отсутствия в аптеке лекарств или других медицинских изделий, аптечное учреждение должно предоставить аналогичное лекарственное средство либо организовать в течение 10 дней отсроченное обслуживание. Для этого провизор обязан внести запись в журнал и поставить печать", – поясняет Александр Жалнин.
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Эксперт отмечает, что если во время ожидания лекарства истечет срок действия рецепта, оформлять новый не обязательно.
В срочной ситуации, когда нет возможности ждать лекарство, можно купить его самостоятельно за собственный счет. После этого с чеками и рецептом нужно обратиться в региональный Минздрав и попросить возврата средств. В случае отказа можно обратиться с заявлением в суд - положительной практики по этому вопросу довольно много.
В целом, если провизор отказывается отпускать лекарство, не вносит запись об отсутствующем препарате либо право на льготу нарушается каким-либо иным образом, следует подавать жалобу в региональный Минздрав. Сделать это можно как через "Госуслуги", так и при личном визите.