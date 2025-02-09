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В подмосковных Химках загорелся банный комплекс - РИА Новости, 09.02.2025
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17:31 09.02.2025 (обновлено: 17:42 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/khimki-1998279579.html
В подмосковных Химках загорелся банный комплекс
В подмосковных Химках загорелся банный комплекс - РИА Новости, 09.02.2025
В подмосковных Химках загорелся банный комплекс
Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:31:00+03:00
2025-02-09T17:42:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ."Московская область, город Химки, улица Железнодорожная, дом 16. Открытое горение в бане с мансардой, на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших не поступало.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, Московская область (Подмосковье)
В подмосковных Химках загорелся банный комплекс

В подмосковных Химках в банном комплексе вспыхнул пожар на площади 100 квадратов

© Фото : соцсетиПожар в банном комплексе в Химках
Пожар в банном комплексе в Химках - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар в банном комплексе в Химках
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
"Московская область, город Химки, улица Железнодорожная, дом 16. Открытое горение в бане с мансардой, на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
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