https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html

В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века

В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века - РИА Новости, 09.02.2025

В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века

Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века, сообщила местная газета Giornale di Brescia. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:30:00+03:00

2025-02-09T14:30:00+03:00

2025-02-09T14:53:00+03:00

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РИМ, 9 фев — РИА Новости. Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века, сообщила местная газета Giornale di Brescia. "Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна", — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов. Инцидент произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, а поврежденной оказалась работа мастера Моретто. Это необычное произведение — двусторонняя хоругвь для литургических процессий, датируемая 1522-1524 годами. На одной стороне полотна изображены двое неизвестных святых, а на другой — образ Девы Марии c представителями радикального религиозного движения дисциплинатов. Местные СМИ распространили фото поврежденного полотна, на котором виден кусок надорванной поверхности размером с ладонь в правом нижнем углу изображения. По словам Караджова, картина полностью поддается восстановлению, так как линия отрыва оказалась четкой и не нанесла ущерба изображению. Произведение искусства сразу направили на реставрацию в лабораторию. Сумма ущерба исчисляется несколькими тысячами евро, но неосторожную женщину уже заверили, что полотно было застраховано и ей не придется оплачивать восстановление картины.

https://ria.ru/20250131/kartina-1996675182.html

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