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В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века - РИА Новости, 09.02.2025
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14:30 09.02.2025 (обновлено: 14:53 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html
В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века
В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века - РИА Новости, 09.02.2025
В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века
Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века, сообщила местная газета Giornale di Brescia. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:30:00+03:00
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РИМ, 9 фев — РИА Новости. Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века, сообщила местная газета Giornale di Brescia. "Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна", — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов. Инцидент произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, а поврежденной оказалась работа мастера Моретто. Это необычное произведение — двусторонняя хоругвь для литургических процессий, датируемая 1522-1524 годами. На одной стороне полотна изображены двое неизвестных святых, а на другой — образ Девы Марии c представителями радикального религиозного движения дисциплинатов. Местные СМИ распространили фото поврежденного полотна, на котором виден кусок надорванной поверхности размером с ладонь в правом нижнем углу изображения. По словам Караджова, картина полностью поддается восстановлению, так как линия отрыва оказалась четкой и не нанесла ущерба изображению. Произведение искусства сразу направили на реставрацию в лабораторию. Сумма ущерба исчисляется несколькими тысячами евро, но неосторожную женщину уже заверили, что полотно было застраховано и ей не придется оплачивать восстановление картины.
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италия, в мире
Италия, В мире
В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века

Giornale di Brescia: в Италии в музее женщина случайно порвала картину XVI века

© Фото : Giornale di BresciaПосетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века
Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Giornale di Brescia
Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века
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РИМ, 9 фев — РИА Новости. Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века, сообщила местная газета Giornale di Brescia.
«
"Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна", — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.
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Инцидент произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, а поврежденной оказалась работа мастера Моретто. Это необычное произведение — двусторонняя хоругвь для литургических процессий, датируемая 1522-1524 годами. На одной стороне полотна изображены двое неизвестных святых, а на другой — образ Девы Марии c представителями радикального религиозного движения дисциплинатов.
Местные СМИ распространили фото поврежденного полотна, на котором виден кусок надорванной поверхности размером с ладонь в правом нижнем углу изображения.
По словам Караджова, картина полностью поддается восстановлению, так как линия отрыва оказалась четкой и не нанесла ущерба изображению. Произведение искусства сразу направили на реставрацию в лабораторию.
Сумма ущерба исчисляется несколькими тысячами евро, но неосторожную женщину уже заверили, что полотно было застраховано и ей не придется оплачивать восстановление картины.
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