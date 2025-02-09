https://ria.ru/20250209/isiba-1998219383.html

Японские компании не хотели строить заводы в США при Байдене, заявил Исиба

Японские компании не хотели строить заводы в США при Байдене, заявил Исиба - РИА Новости, 09.02.2025

Японские компании не хотели строить заводы в США при Байдене, заявил Исиба

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что когда президентом США был Джо Байден, японские автопроизводители не стремились... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:41:00+03:00

2025-02-09T05:41:00+03:00

2025-02-09T05:41:00+03:00

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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что когда президентом США был Джо Байден, японские автопроизводители не стремились открывать заводы в Соединенных Штатах, а сейчас ситуация изменилась. Исиба посетил с визитом США, где 7 февраля состоялась его первая личная встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Премьер-министр Японии стал вторым главой государства, с которым встретился президент США после инаугурации. По итогам встречи было принято совместное заявление. Исиба вернулся в Японию в субботу вечером. "Что касается этого (создания рабочих мест в Америке японским автопромом – ред.), я уверен, что в чем в чем, а в этом удалось добиться понимания президента. Несколько производителей при Байдене не росли (в США – ред.), конечно, они инвестировали, но когда пришел Трамп, разные японские автопроизводители объявили, что будут создавать завод вот тут и вот там. То есть вот столько создадут рабочих мест. То есть с точки зрения Трампа, это все напрямую связано с восстановлением промышленности США и созданием рабочих мест", - сказал Исиба.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998085075.html

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в мире, сша, япония, америка, сигэру исиба, джо байден, дональд трамп