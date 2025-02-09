В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским
Bild: в Гамбурге задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским
Полицейский в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мужчина открыл огонь по полицейским в Гамбурге, он был задержан, в ходе инцидента пострадавших нет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источник.
"В 19.53 (21.53 субботы мск - ред.) неизвестный выстрелил по полицейским в районе Нойграбен по близости от железнодорожной станции. Через три часа беглый преступник был задержан... Полицейские в штатском на станции обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались. По информации Bild, происходило ограбление. Во время побега один из мужчин открыл огонь по полицейским в штатском", - пишет издание.
Отмечается, что полиция в ответ также открыла стрельбу, однако в результате инцидента пострадавших ни с одной из сторон нет. На станции было приостановлено движение, в городе проводилась масштабная операция по поимке стрелявшего.
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