https://ria.ru/20250209/gamburg-1998236583.html

В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским

В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 09.02.2025

В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским

Мужчина открыл огонь по полицейским в Гамбурге, он был задержан, в ходе инцидента пострадавших нет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:11:00+03:00

2025-02-09T10:11:00+03:00

2025-02-09T10:11:00+03:00

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гамбург (город)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мужчина открыл огонь по полицейским в Гамбурге, он был задержан, в ходе инцидента пострадавших нет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источник. "В 19.53 (21.53 субботы мск - ред.) неизвестный выстрелил по полицейским в районе Нойграбен по близости от железнодорожной станции. Через три часа беглый преступник был задержан... Полицейские в штатском на станции обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались. По информации Bild, происходило ограбление. Во время побега один из мужчин открыл огонь по полицейским в штатском", - пишет издание. Отмечается, что полиция в ответ также открыла стрельбу, однако в результате инцидента пострадавших ни с одной из сторон нет. На станции было приостановлено движение, в городе проводилась масштабная операция по поимке стрелявшего.

https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html

гамбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гамбург (город)