https://ria.ru/20250209/ekvador-1998061364.html

Процедура выборов президента Эквадора

Процедура выборов президента Эквадора - РИА Новости, 09.02.2025

Процедура выборов президента Эквадора

Согласно Конституции Республики Эквадор (2008), президент страны является главой государства и правительства. Президентские выборы в Эквадоре проводятся раз в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T01:00:00+03:00

2025-02-09T01:00:00+03:00

2025-02-09T01:00:00+03:00

справки

эквадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998062325_0:121:3077:1852_1920x0_80_0_0_7954b86216c2d18634d007ef8334aad4.jpg

Согласно Конституции Республики Эквадор (2008), президент страны является главой государства и правительства. Президентские выборы в Эквадоре проводятся раз в четыре года, в один день с выборами вице-президента и Национальной ассамблеи (парламента). Президент может быть переизбран только один раз.Главные органы, отвечающие за проведение выборов в Эквадоре, – Национальный избирательный совет (НИС) и Суд по урегулированию избирательных споров.НИС объявляет о проведении выборов не менее чем за 120 дней до дня голосования.В случае если Национальная ассамблея отстранила президента Республики от должности или президент Республики издал указ о роспуске Национальной ассамблеи, могут быть назначены досрочные выборы в семидневный срок после опубликования постановления об отстранении от должности или соответствующего исполнительного указа. НИС назначает на одну и ту же дату выборы в законодательные органы и президентские выборы на оставшийся срок полномочий. Выборы должны состояться в 90-дневный срок.Кандидатом в президенты может стать гражданин Эквадора по рождению, в возрасте не менее 35 лет на момент регистрации своей кандидатуры. Он должен обладать политическими правами и не попадать под какие-либо ограничения или запреты, предусмотренные Конституцией.Выдвигать кандидата в президенте могут политические организации, при этом кандидатами могут быть как члены и сторонники таких организаций, так и неаффилированные лица. Политическим организациям потребуется поддержка лиц, зарегистрированных в реестре избирателей соответствующей юрисдикции, в количестве не менее 1,5%. После того как политическая организация объявит своего кандидата, она должна его зарегистрировать не менее чем за 100 дней до дня выборов. В случае досрочных выборов этот срок короче. Заявки принимаются до 18.00 последнего дня, предусмотренного для подачи заявления.НИС определяет дату начала и окончания избирательной кампании, которая не может превышать 45 дней. В течение этого периода государство за счет бюджета НИС будет на справедливой и равной основе обеспечивать избирательную агитацию, способствующую обсуждению и распространению программных предложений всех кандидатов. НИС регулирует методы и правила предвыборной агитации, а также расходы на СМИ, контролирует финансовые ресурсы избирательных кампаний. Финансирование будет включать агитационную кампанию в печатных СМИ, на радио, телевидении, рекламных щитах и в цифровых СМИ. Запрет на распространение предвыборной агитации начинается за 48 часов до дня голосования и завершается в 17:00 в день голосования.При выборах президента и вице-президента Эквадора финансирование предвыборной кампании состоит из суммы, полученной в результате умножения 40 центов США на количество граждан, которые зарегистрированы в избирательных списках. Во втором туре максимальная сумма расходов не должна превышать 40% от суммы, установленной для первого тура.Избирательная кампания также может быть профинансирована из частных источников. Взносы физических лиц не могут превышать 5% от максимальной суммы расходов на выборы, взносы кандидатов – 10%. Доходы, которые получают политические организации, не могут превышать 50% от максимально допустимой суммы расходов на выборы.В августе 2024 года НИС утвердил лимит расходов на всеобщие выборы 2025 года – 5,5 миллиона долларов. Эта сумма является максимально разрешенной политическим организациям для финансирования мероприятий, митингов, рекламных материалов и др. Эта сумма не включает рекламу в СМИ. Кандидаты в президенты и вице-президенты включаются в один и тот же бюллетень для голосования. Решение о дизайне и размере бюллетеня принимает НИС. Бюллетень должен включать фотографии основных кандидатов рядом с их именами. Также может быть предусмотрен механизм электронного голосования. В избирательной системе Эквадора предусмотрена возможность голосования граждан за рубежом, а также граждан с особыми возможностями здоровья.Избирательное право имеют граждане Эквадора старше 16 лет, при этом участие в выборах является обязательным для избирателей от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в республике. Лица, которые содержатся под арестом до вынесения судебного приговора, также будут осуществлять свое избирательное право. Для избирателей от 16 до 18 лет и старше 65 лет голосование добровольное. Голосование также не является обязательным для эквадорцев, проживающих за границей, военнослужащих и сотрудников национальной полиции, людей с ограниченными возможностями. Иностранные лица, проживающие в Эквадоре, имеют право голоса, если они легально проживают в стране не менее пяти лет.Выборы проходят с 07.00 до 17.00 (за границей – с 09.00 до 19.00). Каждый гражданин должен при голосовании предъявить удостоверение личности, паспорт или консульский документ, удостоверяющий личность. После проверки регистрации в реестре избирателю будет предоставлен бюллетень. После голосования бюллетень опускается в урну. После того как избиратель опустит бюллетень в урну для голосования, он расписывается в реестре. Те, кто не могут поставить подпись, оставляют отпечаток пальца. После избиратель получает свидетельство о голосовании. Если избиратель на момент закрытия избирательного участка стоит в очереди для того, чтобы реализовать свое право голоса, то он не сможет проголосовать. Однако таким избирателям будет выдано свидетельство о явке.Президент избирается абсолютным большинством действительных поданных бюллетеней. Либо кандидат должен получить не менее 40% действительных голосов и иметь как минимум 10% преимущество над соперником. Если ни один из кандидатов не соответствует этим критериям, то в течение 45 дней проводится второй тур выборов, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.НИС объявляет результаты выборов президента и вице-президента республики не ранее четырех и не позднее семи дней после выборов.Срок полномочий президента начинается через 10 дней после созыва парламента, перед которым он должен быть приведен к присяге. Президент дает присягу перед Национальной ассамблеей и вступают в должность 24 мая в год выборов. В случае досрочных выборов и если парламент уже сформирован, срок полномочий нового президента начинается в течение 45 дней после объявления результатов выборов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эквадор