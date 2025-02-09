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Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации - РИА Новости, 09.02.2025
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13:17 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/efimov-1998092490.html
Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации
Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации - РИА Новости, 09.02.2025
Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации
В девяти округах столицы на месте снесенных домов возвели 36 жилых комплексов в рамках программы реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:17:00+03:00
2025-02-09T13:17:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В девяти округах столицы на месте снесенных домов возвели 36 жилых комплексов в рамках программы реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня в столице завершено возведение 36 таких жилых комплексов в девяти округах. Семь домов на месте старых зданий построили в Северном административном округе, шесть – в Западном, по пять – в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах. Сейчас возводят еще около 100 домов", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Построенные дома находятся в 26 районах Москвы, включая Северное Измайлово, Фили-Давыдково, Можайский район. Всего в новостройках обустроены 8,5 тысяч квартир. На первых этажах разместят социальные и коммерческие объекты. Во дворах установят детские площадки, зоны для занятий спортом и для отдыха.Программа реновации в Москве длится с 2017 года. За это время, по словам мэра города Сергея Собянина, там построили 378 новых жилых домов. Всего по программе планируется расселить более 5 тысяч домов.Ранее глава города поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по реновации.
https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации

Ефимов: в девяти округах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В девяти округах столицы на месте снесенных домов возвели 36 жилых комплексов в рамках программы реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На сегодня в столице завершено возведение 36 таких жилых комплексов в девяти округах. Семь домов на месте старых зданий построили в Северном административном округе, шесть – в Западном, по пять – в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах. Сейчас возводят еще около 100 домов", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
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Построенные дома находятся в 26 районах Москвы, включая Северное Измайлово, Фили-Давыдково, Можайский район. Всего в новостройках обустроены 8,5 тысяч квартир. На первых этажах разместят социальные и коммерческие объекты. Во дворах установят детские площадки, зоны для занятий спортом и для отдыха.
Программа реновации в Москве длится с 2017 года. За это время, по словам мэра города Сергея Собянина, там построили 378 новых жилых домов. Всего по программе планируется расселить более 5 тысяч домов.
Ранее глава города поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по реновации.
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