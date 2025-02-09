https://ria.ru/20250209/efimov-1998092490.html

Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации

Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации - РИА Новости, 09.02.2025

Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации

В девяти округах столицы на месте снесенных домов возвели 36 жилых комплексов в рамках программы реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:17:00+03:00

2025-02-09T13:17:00+03:00

2025-02-09T13:17:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В девяти округах столицы на месте снесенных домов возвели 36 жилых комплексов в рамках программы реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня в столице завершено возведение 36 таких жилых комплексов в девяти округах. Семь домов на месте старых зданий построили в Северном административном округе, шесть – в Западном, по пять – в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах. Сейчас возводят еще около 100 домов", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Построенные дома находятся в 26 районах Москвы, включая Северное Измайлово, Фили-Давыдково, Можайский район. Всего в новостройках обустроены 8,5 тысяч квартир. На первых этажах разместят социальные и коммерческие объекты. Во дворах установят детские площадки, зоны для занятий спортом и для отдыха.Программа реновации в Москве длится с 2017 года. За это время, по словам мэра города Сергея Собянина, там построили 378 новых жилых домов. Всего по программе планируется расселить более 5 тысяч домов.Ранее глава города поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по реновации.

https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html

https://ria.ru/20250206/efimov-1997713130.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)