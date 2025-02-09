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Командир штурмовой группы рассказал о взятии укрепрайона в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025
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05:10 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998217516.html
Командир штурмовой группы рассказал о взятии укрепрайона в Дзержинске
Командир штурмовой группы рассказал о взятии укрепрайона в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025
Командир штурмовой группы рассказал о взятии укрепрайона в Дзержинске
При взятии важного укрепрайона в Дзержинске штурмовая группа 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" пошла в бой под огнем танка... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:10:00+03:00
2025-02-09T05:10:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. При взятии важного укрепрайона в Дзержинске штурмовая группа 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" пошла в бой под огнем танка противника, чтобы застать пехоту ВСУ врасплох, в результате успешной атаки укрепленный район был взят, а противник уничтожен, рассказал РИА Новости командир подразделения подполковник Иван Шульга. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "Был у нас бой на шахте "Торецкая". Брали очень важный укрепрайон противника. Когда мои подразделения под огнем танка заскакивали в их укрепрайон, потому что по-другому бы просто не получилось, противник укрылся в подвальном помещении. В это время мои штурмовые группы заскочили туда, застали противника врасплох и уничтожили его", - рассказал Шульга. Шульга отметил, что одной из причин успешных действий его подразделения является высокий уровень мотивации бойцов. "Воюем мы достойно. Противник обороняется, но нам есть за что воевать. Чтобы люди Донбасса, Россия, наши дети жили в будущем достойно и спокойно", - заявил он.
https://ria.ru/20250209/trenirovki-1998215881.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Командир штурмовой группы рассказал о взятии укрепрайона в Дзержинске

Подполковник Шульга: укрепрайон в Дзержинске взяли под огнем танка противника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. При взятии важного укрепрайона в Дзержинске штурмовая группа 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" пошла в бой под огнем танка противника, чтобы застать пехоту ВСУ врасплох, в результате успешной атаки укрепленный район был взят, а противник уничтожен, рассказал РИА Новости командир подразделения подполковник Иван Шульга.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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"Был у нас бой на шахте "Торецкая". Брали очень важный укрепрайон противника. Когда мои подразделения под огнем танка заскакивали в их укрепрайон, потому что по-другому бы просто не получилось, противник укрылся в подвальном помещении. В это время мои штурмовые группы заскочили туда, застали противника врасплох и уничтожили его", - рассказал Шульга.
Шульга отметил, что одной из причин успешных действий его подразделения является высокий уровень мотивации бойцов.
"Воюем мы достойно. Противник обороняется, но нам есть за что воевать. Чтобы люди Донбасса, Россия, наши дети жили в будущем достойно и спокойно", - заявил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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