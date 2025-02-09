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Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара - РИА Новости, 09.02.2025
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после возгорания в здании Электрозавода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:36:00+03:00
2025-02-09T00:36:00+03:00
2025-02-09T00:36:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после возгорания в здании Электрозавода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что движение по улице Электрозаводская в Москве затруднено из-за пожара в здании Электрозавода. "Движение на Электрозаводской улице восстановлено", - говорится в сообщении. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины. По данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению были привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Пожар ликвидирован. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что к медикам обратились 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы. В столичном управлении СК РФ сообщили, что в связи с возгоранием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250208/moskva-1998202201.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара
Дептранс: движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено