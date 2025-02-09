Рейтинг@Mail.ru
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/dvizhenie-1998206935.html
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара - РИА Новости, 09.02.2025
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после возгорания в здании Электрозавода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:36:00+03:00
2025-02-09T00:36:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в здании электрозавода в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998176754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67bb80d0af697e124d52672f7a40530d.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после возгорания в здании Электрозавода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что движение по улице Электрозаводская в Москве затруднено из-за пожара в здании Электрозавода. "Движение на Электрозаводской улице восстановлено", - говорится в сообщении. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины. По данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению были привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Пожар ликвидирован. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что к медикам обратились 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы. В столичном управлении СК РФ сообщили, что в связи с возгоранием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250208/moskva-1998202201.html
https://ria.ru/20250208/rospotrebnadzor-1998200108.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998176754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd19620cecc9847543d95189abc2158b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после пожара

Дептранс: движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение на Электрозаводской улице в Москве восстановлено после возгорания в здании Электрозавода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что движение по улице Электрозаводская в Москве затруднено из-за пожара в здании Электрозавода.
Пожарный расчет у административного здания на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Роспотребнадзор не получал жалоб от населения после пожара в Москве
Вчера, 22:54
"Движение на Электрозаводской улице восстановлено", - говорится в сообщении.
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
По данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению были привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Пожар ликвидирован. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что к медикам обратились 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы. В столичном управлении СК РФ сообщили, что в связи с возгоранием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы
Вчера, 22:26
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар в здании Электрозавода в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала