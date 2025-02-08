https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998156522.html

Зеленский продаст Украину, заявил Слуцкий

Зеленский продаст Украину, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.02.2025

Зеленский продаст Украину, заявил Слуцкий

Владимир Зеленский, в случае согласия на условия президента США Дональда Трампа по поставке редкоземельных металлов, тем самым "продаст Украину" и продолжит ее... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:48:00+03:00

2025-02-08T16:48:00+03:00

2025-02-08T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский, в случае согласия на условия президента США Дональда Трампа по поставке редкоземельных металлов, тем самым "продаст Украину" и продолжит ее разрушать, для России "сделки" в обмен на богатства российского Донбасса или "права русских" невозможны априори, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Песков при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта. "По сути, все, что сейчас делает Зеленский, - продолжает разрушать Украину. Вернее, то, что от нее осталось. Подорвана государственность, нелегитимна президентская власть, дискредитирована вся политическая система. Утрачены независимость и суверенитет, дышит на ладан экономика. В плюсе только клика узурпаторов, готовая за 30 сребреников отдать страну и народ на растерзание ястребам Запада. Россия же не торгует национальными интересами. Для нас "сделки" в обмен на богатства российского Донбасса или права русских невозможны априори. Переговоры должны быть на условиях устойчивого мира и гарантий безопасности российских границ с учетом всех территориальных реалий", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий уточнил РИА Новости, что он считает, что Зеленский, соглашаясь на сделку по полезным ископаемым, "продает Украину". Слуцкий считает, что американцы помогли разрушить Украину и предлагают кабальные условия освоения национальных недр. "Дестабилизируя властные институты изнутри, поддерживая майдан и государственный переворот, создавая антироссийский плацдарм и вооружая неонацисткую хунту, Вашингтон планомерно решал задачи продвижения гегемонии в Евразии через построение протектората на территории Украины. И такие продажные порошенко и зеленские активно в этом помогли", - добавил парламентарий. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), нато, в мире