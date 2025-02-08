"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского
Депутат Дмитрук: Келлог привезет Зеленскому 20 февраля черную метку
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Черная метка" для Зеленского наступит 20-го февраля — в предполагаемую дату визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
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"Черная метка для Зе — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс", — говорится в публикации.
"По встречным условиям для США Зеленский будет просить не просто безопасность для себя, а активного участия в жизни страны дальше! США требуют проведение выборов, Зеленский будет просить провести выборы под его контролем! Это означает, что выборы без выбора. Скажу точно, что на это не пойдут американцы!" — предупредил Дмитрук.
Накануне украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил, что визит спецпосланника американского президента по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киев запланирован на 20 февраля.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены, так или иначе.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".