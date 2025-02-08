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"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025
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05:11 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998102193.html
"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского
"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025
"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского
"Черная метка" для Зеленского наступит 20-го февраля — в предполагаемую дату визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:11:00+03:00
2025-02-08T05:11:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Черная метка" для Зеленского наступит 20-го февраля — в предполагаемую дату визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Черная метка для Зе — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс", — говорится в публикации.По словам депутата, Зеленский собирается выдвинуть встречные требования в ответ на позицию США о необходимости проведения выборов на Украине — его полный контроль над ними."По встречным условиям для США Зеленский будет просить не просто безопасность для себя, а активного участия в жизни страны дальше! США требуют проведение выборов, Зеленский будет просить провести выборы под его контролем! Это означает, что выборы без выбора. Скажу точно, что на это не пойдут американцы!" — предупредил Дмитрук.Накануне украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил, что визит спецпосланника американского президента по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киев запланирован на 20 февраля.Ранее агентство Reuters со ссылкой на Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены, так или иначе.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского

Депутат Дмитрук: Келлог привезет Зеленскому 20 февраля черную метку

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Черная метка" для Зеленского наступит 20-го февраля — в предполагаемую дату визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«
"Черная метка для Зе — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Вчера, 21:02
По словам депутата, Зеленский собирается выдвинуть встречные требования в ответ на позицию США о необходимости проведения выборов на Украине — его полный контроль над ними.
"По встречным условиям для США Зеленский будет просить не просто безопасность для себя, а активного участия в жизни страны дальше! США требуют проведение выборов, Зеленский будет просить провести выборы под его контролем! Это означает, что выборы без выбора. Скажу точно, что на это не пойдут американцы!" — предупредил Дмитрук.
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО на базе БМП-3 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
5 февраля, 16:34
Накануне украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил, что визит спецпосланника американского президента по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киев запланирован на 20 февраля.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены, так или иначе.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
6 февраля, 13:44
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКит КеллогДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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