https://ria.ru/20250208/zakharov-1998124202.html

Александр Захаров: в США растет спрос на поездки в Россию

Александр Захаров: в США растет спрос на поездки в Россию - РИА Новости, 08.02.2025

Александр Захаров: в США растет спрос на поездки в Россию

Генеральное консульство России в Нью-Йорке, несмотря на конфронтационную политику экс-властей США, урезанный штат и непрекращающиеся протесты "оппозиции", в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:00:00+03:00

2025-02-08T14:00:00+03:00

2025-02-08T14:00:00+03:00

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке, несмотря на конфронтационную политику экс-властей США, урезанный штат и непрекращающиеся протесты "оппозиции", в минувшем году продолжало эффективно и бесперебойно оказывать консульские услуги и помогать соотечественникам. Об ожиданиях от новой администрации, увеличении числа выдаваемых виз и работе по защите прав арестованных россиян в преддверии Дня дипломатического работника в интервью РИА Новости рассказал генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Беседовал Алексей Алексеев.– Уважаемый Александр Константинович, как можете оценить работу генконсульства в прошедшем году в условиях беспрецедентного давления со стороны США?– В истекшем году генеральное консульство России в Нью-Йорке продолжало вести работу по продвижению интересов нашей страны, эффективному оказанию всего спектра консульских услуг, защите прав и интересов соотечественников. Вы правы в том, что эту деятельность приходилось выстраивать в условиях конфронтационной политики предыдущей администрации США, попыток ограничения функционирования и "выдавливания" российского присутствия. А ведь сфера нашей ответственности – 15 штатов севера и северо-востока США с одной из самых крупных русскоговорящих диаспор, которая только в штате Нью-Йорк насчитывает не менее 1,6 миллиона человек.– Считаете ли вы, что с приходом новой американской администрации ситуация выправится? Есть ли для этого предпосылки?– Разумеется, рассчитываем на изменения к лучшему. Как подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности России 20 января этого года, "мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения с любой американской администрацией… Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности".Конечно, здесь важны встречные шаги. Что касается предпосылок для улучшения связей, то создание их во многом и является задачей дипломатов.– Какой сейчас штат у консульства? Хватает ли действующих сотрудников для предоставления российским гражданам необходимых услуг?– Ситуация с введенными американской стороной "визовыми разменами" привела к тому, что штат нашего консульства в последние годы заполнен, скажем так, на 55-60%. Поэтому приходится увеличивать часы приема, изыскивать, несмотря на загруженность, возможности для удовлетворения всех запросов. Нами, в частности, введена практика посещения на дому пожилых граждан для оформления необходимых справок и доверенностей (в последние дни каждого месяца). Проводим и выездные сессии.Принципиальная, твердая линия руководства нашего внешнеполитического ведомства, на основе принципа взаимности, дает определенные надежды на перемены к лучшему, разумеется, если с американской стороны будет проявлен аналогичный подход.– Как принимающая сторона, США, ведет себя в плане бытовых вопросов – тех же счетов российских дипломатов и самого генконсульства? Есть ли сейчас проблемы? Повлияли ли последние американские санкции на банковские операции?– В плане обеспечения банковских операций – здесь все также выстраивается на строгом соблюдении упомянутого принципа.– Сталкивались ли вы и ваши подчиненные в последнее время с попытками провокаций со стороны американских властей – будь то попытками вербовки или чем-то иным?– В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности – митинги и собрания так называемой "оппозиции" проходили у здания генконсульства, как правило, два-четыре раза в неделю. Присутствие полицейских нарядов сдерживало протестующих от каких-либо противоправных действий.– Можете рассказать, какие услуги генконсульства были самыми востребованными в уходящем году?– Практически все консульские действия – оформление паспортов (как пятилетних, так и нового поколения – на десять лет), подтверждение гражданства, нотариат, выдача справок о нахождении в живых, в том числе для пенсионных целей – были весьма востребованы в прошлом году. Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию.Текущий год – особый, знаменующий собой 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа планируем ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате.– Как много граждан Украины обращаются в генконсульство для получения российского гражданства? Возрастает ли их число год к году?– После введения весной 2024 года украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста фиксировали всплеск обращений, в том числе по электронной почте, по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления.Небезынтересно, что в прошлом году в генконсульство обратилось 54 гражданина Украины, в том числе тех, родители которых уже приобрели российское гражданство, а также рожденные и имеющие регистрацию, либо ранее проживавшие на территории ДНР и в Мариуполе, Херсонской области, Крыму и Севастополе, Запорожской области и ЛНР по вопросу получения паспорта гражданина Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России.– В американских тюрьмах по-прежнему остаются десятки россиян, в том числе и Артур Петров. Планируете ли в новом году посетить его? Запланированы ли иные посещения арестованных россиян?– Вопросы защиты прав наших граждан, подвергшихся судебному преследованию в США, – особый приоритет в деятельности генконсульства. В настоящее время на территории консульского округа отбывают наказание или ожидают приговора 48 человек. В каждом случае требуем от американских органов соблюдения прав соотечественников в полном объеме, включая участие адвокатов, если требуется – переводчиков, предоставление медобслуживания.В частности, посетили 29 января в Нью-Арке (штат Нью-Джерси) Астамирова, обвиняемого американскими властями в создании вредоносной программы "LockBit". В ближайшее время планируем визит к Петрову, находящемуся в Metropolitan Detention Center.В истекшем году вернулся на родину Янчаускас, которому предъявляли претензии в сотрудничестве "с подсанкционными лицами и организациями". Всего депортации в нашем консульском округе ожидают девять человек.В этой связи еще раз хотели бы обратить самое серьезное внимание на размещенное на официальном веб-сайте МИД России "Предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту на территории Соединенных Штатов Америки, а также в третьих странах, по запросам правоохранительных органов и специальных служб США" от 11 декабря 2024 г.Пожалуй, одним из серьезных ограничений для деятельности нашей миссии по-прежнему является запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны. Это зачастую создает трудности для посещения наших соотечественников, находящихся в пенитенциарных учреждениях США.

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https://ria.ru/20250205/klimov-1997548303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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