США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова
Захарова: США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе, РФ будет следить за их позицией, учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от ранее данных слов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она.
Россия ответит, если кто-то выведет в космос оружие, заявили в "Роскосмосе"
22 ноября 2024, 13:06
Миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. Как отметил Айзекман, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе
30 сентября 2024, 21:54