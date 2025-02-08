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США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2025
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20:34 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/zaharova-1998191203.html
США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова
США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2025
США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова
США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе, РФ будет следить за их позицией, учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от ранее данных... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:34:00+03:00
2025-02-08T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе, РФ будет следить за их позицией, учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от ранее данных слов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она. По словам Захаровой, Москва будет следить за позицией США и исходить "из наших принципиальных оценок", учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от сказанных ранее слов. Миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. Как отметил Айзекман, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html
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сша, россия, мария захарова, дональд трамп, наса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, НАСА, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова

Захарова: США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе, РФ будет следить за их позицией, учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от ранее данных слов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Россия ответит, если кто-то выведет в космос оружие, заявили в "Роскосмосе"
22 ноября 2024, 13:06
По словам Захаровой, Москва будет следить за позицией США и исходить "из наших принципиальных оценок", учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от сказанных ранее слов.
Миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. Как отметил Айзекман, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
МИД разъяснил подписание заявлений о неразмещении оружия в космосе
30 сентября 2024, 21:54
 
СШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампНАСАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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