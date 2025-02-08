https://ria.ru/20250208/zaharova-1998191203.html

США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова

США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2025

США придется объясняться при размещении оружия в космосе, заявила Захарова

США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе, РФ будет следить за их позицией, учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от ранее данных... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:34:00+03:00

2025-02-08T20:34:00+03:00

2025-02-08T20:34:00+03:00

сша

россия

мария захарова

дональд трамп

наса

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США придется объясняться в случае размещения вооружений в космосе, РФ будет следить за их позицией, учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от ранее данных слов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она. По словам Захаровой, Москва будет следить за позицией США и исходить "из наших принципиальных оценок", учитывая то, как в Вашингтоне отказываются от сказанных ранее слов. Миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно. Как отметил Айзекман, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. По его мнению, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html

https://ria.ru/20240930/mid-1975618654.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, мария захарова, дональд трамп, наса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)