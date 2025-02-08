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"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата - РИА Новости, 08.02.2025
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19:02 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/uest-1998179342.html
"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата
"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата - РИА Новости, 08.02.2025
"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть возможность включения... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:02:00+03:00
2025-02-08T19:02:00+03:00
россия
москва
канье уэст
сергей лавров
адольф гитлер
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть возможность включения американского рэпера Канье Уэста в список лиц, нежелательных для пребывания на территории России, а также объявить его персоной нон грата, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. В пятницу в аккаунте рэпера появилось большое количество постов, некоторые содержат нецензурную лексику, признания в поддержке нацизма и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. На фоне этого российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Уэста Yeezy. Уэст же поблагодарил Рубчинского за сотрудничество и предложил ему "снова оттянуться в России этим летом". Ранее он посещал Москву в июне минувшего года. "Уважаемый Сергей Викторович! Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность включения американского рэпера и музыкального продюсера Канье Омари Уэста (Kanye Omari West), 8 июня 1977 года рождения, в список лиц, нежелательных для пребывания на территории Российской Федерации, а также объявить его персоной нон грата", - говорится в документе. Общественники считают, что допускать в Россию иностранных граждан, открыто пропагандирующих нацистские идеи, недопустимо. "Просим Вас рассмотреть возможность внесения Канье Уэста в список лиц, нежелательных для пребывания в Российской Федерации, и принять соответствующие меры для официального запрета его въезда в страну", - также говорится в сообщении.
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россия, москва, канье уэст, сергей лавров, адольф гитлер
Россия, Москва, Канье Уэст, Сергей Лавров, Адольф Гитлер
"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата

Движение "Ветераны России" попросило МИД объявить Канье Уэста персоной нон грата

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть возможность включения американского рэпера Канье Уэста в список лиц, нежелательных для пребывания на территории России, а также объявить его персоной нон грата, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу в аккаунте рэпера появилось большое количество постов, некоторые содержат нецензурную лексику, признания в поддержке нацизма и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. На фоне этого российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Уэста Yeezy. Уэст же поблагодарил Рубчинского за сотрудничество и предложил ему "снова оттянуться в России этим летом". Ранее он посещал Москву в июне минувшего года.
«
"Уважаемый Сергей Викторович! Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность включения американского рэпера и музыкального продюсера Канье Омари Уэста (Kanye Omari West), 8 июня 1977 года рождения, в список лиц, нежелательных для пребывания на территории Российской Федерации, а также объявить его персоной нон грата", - говорится в документе.
Общественники считают, что допускать в Россию иностранных граждан, открыто пропагандирующих нацистские идеи, недопустимо.
"Просим Вас рассмотреть возможность внесения Канье Уэста в список лиц, нежелательных для пребывания в Российской Федерации, и принять соответствующие меры для официального запрета его въезда в страну", - также говорится в сообщении.
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