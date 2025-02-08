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"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата

"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата - РИА Новости, 08.02.2025

"Ветераны России" попросили объявить Канье Уэста персоной нон грата

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть возможность включения... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:02:00+03:00

2025-02-08T19:02:00+03:00

2025-02-08T19:02:00+03:00

россия

москва

канье уэст

сергей лавров

адольф гитлер

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть возможность включения американского рэпера Канье Уэста в список лиц, нежелательных для пребывания на территории России, а также объявить его персоной нон грата, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. В пятницу в аккаунте рэпера появилось большое количество постов, некоторые содержат нецензурную лексику, признания в поддержке нацизма и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. На фоне этого российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Уэста Yeezy. Уэст же поблагодарил Рубчинского за сотрудничество и предложил ему "снова оттянуться в России этим летом". Ранее он посещал Москву в июне минувшего года. "Уважаемый Сергей Викторович! Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность включения американского рэпера и музыкального продюсера Канье Омари Уэста (Kanye Omari West), 8 июня 1977 года рождения, в список лиц, нежелательных для пребывания на территории Российской Федерации, а также объявить его персоной нон грата", - говорится в документе. Общественники считают, что допускать в Россию иностранных граждан, открыто пропагандирующих нацистские идеи, недопустимо. "Просим Вас рассмотреть возможность внесения Канье Уэста в список лиц, нежелательных для пребывания в Российской Федерации, и принять соответствующие меры для официального запрета его въезда в страну", - также говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, канье уэст, сергей лавров, адольф гитлер