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Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США - РИА Новости, 08.02.2025
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08:04 08.02.2025 (обновлено: 08:05 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/udobreniya-1998108583.html
Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США
Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США - РИА Новости, 08.02.2025
Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США
Россия в прошлом году сократила поставки удобрений в США на пятую часть, но несмотря на это осталась вторым основным их экспортером в Штаты, следует из анализа... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:04:00+03:00
2025-02-08T08:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году сократила поставки удобрений в США на пятую часть, но несмотря на это осталась вторым основным их экспортером в Штаты, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, Штаты в прошлом году закупили в России удобрений на 1,1 миллиарда долларов (1,35 миллиарда годом ранее). В результате её доля в американском импорте уменьшилась до 12,3% с 14,8% в прошлом году. Но столкнулись со снижением поставок и другие крупнейшие экспортеры. Так, продажи удобрений из Канады в США сократились за год на 15,6% - до 3,7 миллиарда долларов, а ее доля уменьшилась до 42,8% с 48,3%. Поставки из Саудовской Аравии уменьшились на 3,4% и составили 760,8 миллиона долларов. В целом США в прошлом году сократили закупки удобрений за рубежом до 8,7 миллиарда долларов, что почти на 5% меньше импорта годом ранее.
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экономика, россия, канада, сша
Экономика, Россия, Канада, США
Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США

Россия в 2024 году осталась вторым основным экспортером удобрений в США

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПерегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы
Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году сократила поставки удобрений в США на пятую часть, но несмотря на это осталась вторым основным их экспортером в Штаты, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, Штаты в прошлом году закупили в России удобрений на 1,1 миллиарда долларов (1,35 миллиарда годом ранее). В результате её доля в американском импорте уменьшилась до 12,3% с 14,8% в прошлом году.
Но столкнулись со снижением поставок и другие крупнейшие экспортеры. Так, продажи удобрений из Канады в США сократились за год на 15,6% - до 3,7 миллиарда долларов, а ее доля уменьшилась до 42,8% с 48,3%. Поставки из Саудовской Аравии уменьшились на 3,4% и составили 760,8 миллиона долларов.
В целом США в прошлом году сократили закупки удобрений за рубежом до 8,7 миллиарда долларов, что почти на 5% меньше импорта годом ранее.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева
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