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Трюдо считает притязания Трампа на территорию Канады реальными, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
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08:38 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/trjudo-1998110318.html
Трюдо считает притязания Трампа на территорию Канады реальными, пишут СМИ
Трюдо считает притязания Трампа на территорию Канады реальными, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
Трюдо считает притязания Трампа на территорию Канады реальными, пишут СМИ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает притязания президента США Дональда Трампа на канадскую территорию реальными, сообщает телеканал CBC со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:38:00+03:00
2025-02-08T08:38:00+03:00
в мире
сша
канада
торонто
джастин трюдо
дональд трамп
илон маск
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает притязания президента США Дональда Трампа на канадскую территорию реальными, сообщает телеканал CBC со ссылкой на запись речи политика. "Господин Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это вполне реально", - приводит телеканал слова Трюдо, произнесенные им на экономическом саммите Канады и США в Торонто. Телеканал CNN со ссылкой на двух присутствовавших на мероприятии крупных предпринимателей позже подтвердил, что Трюдо действительно озвучил данные опасения. Ранее президент США Дональд Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
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в мире, сша, канада, торонто, джастин трюдо, дональд трамп, илон маск, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Канада, Торонто, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Илон Маск, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо считает притязания Трампа на территорию Канады реальными, пишут СМИ

CBC: премьер Трюдо считает притязания Трампа на канадскую территорию реальными

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает притязания президента США Дональда Трампа на канадскую территорию реальными, сообщает телеканал CBC со ссылкой на запись речи политика.
"Господин Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это вполне реально", - приводит телеканал слова Трюдо, произнесенные им на экономическом саммите Канады и США в Торонто.
Телеканал CNN со ссылкой на двух присутствовавших на мероприятии крупных предпринимателей позже подтвердил, что Трюдо действительно озвучил данные опасения.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
3 февраля, 22:02
 
В миреСШАКанадаТоронтоДжастин ТрюдоДональд ТрампИлон МаскВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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