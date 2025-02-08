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Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо - РИА Новости, 08.02.2025
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19:31 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/tramp-1998183616.html
Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо
Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо - РИА Новости, 08.02.2025
Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо
Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции после саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, упомянул название японского автоконцерна... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:31:00+03:00
2025-02-08T19:31:00+03:00
экономика
авто
сша
пенсильвания
япония
джо байден
дональд трамп
сигэру исиба
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции после саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, упомянул название японского автоконцерна Nissan в контексте инвестиций в американскую компанию U.S. Steel, и даже сказал, что на будущей неделе будет встречаться с руководством Nissan, японское агентство Киодо отметило это как "вероятную оговорку президента Трампа". Такой вывод напрашивается хотя бы потому, что главным действующим лицом с японской стороны в проблеме вокруг U.S. Steel была японская компания Nippon Steel, которая хотела приобрести американскую компанию. Однако в выступлении Трампа упоминание Nissan прозвучало обманчиво органично. "Япония собирается открывать автомобильные заводы. Новые автомобильные заводы будут построены. Они уже начали. Один из них Toyota, Nissan сделает что-то очень волнующее в отношении U.S. Steel. Они будут расcматривать инвестиции, а не покупку. … Они согласились вложить большие средства в US Steel, а не владеть ею. Это звучит очень интересно. Мы будем встречаться с Nissan на следующей неделе, с главой Nissan, это прекрасная компания, и они проработают детали", - сказал американский президент. Агентству Киодо понадобилось несколько часов, чтобы сделать все-таки заключение об оговорке. "Господин Трамп на пресс-конференции, говоря о приобретении (U.S. Steel) повторял "Nissan" - название автоконцерна Nissan. Вероятно, это была оговорка вместо Nippon Steel", - отмечает издание. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.
https://ria.ru/20241107/isiba--1982342229.html
https://ria.ru/20250101/stal-1992206735.html
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экономика, авто, сша, пенсильвания, япония, джо байден, дональд трамп, сигэру исиба, toyota corolla
Экономика, Авто, США, Пенсильвания, Япония, Джо Байден, Дональд Трамп, Сигэру Исиба, Toyota Corolla
Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо

Киодо: Трамп на пресс-конференции, вероятно, перепутал Nissan и Nippon Steel

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции после саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, упомянул название японского автоконцерна Nissan в контексте инвестиций в американскую компанию U.S. Steel, и даже сказал, что на будущей неделе будет встречаться с руководством Nissan, японское агентство Киодо отметило это как "вероятную оговорку президента Трампа".
Такой вывод напрашивается хотя бы потому, что главным действующим лицом с японской стороны в проблеме вокруг U.S. Steel была японская компания Nippon Steel, которая хотела приобрести американскую компанию. Однако в выступлении Трампа упоминание Nissan прозвучало обманчиво органично.
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"Япония собирается открывать автомобильные заводы. Новые автомобильные заводы будут построены. Они уже начали. Один из них Toyota, Nissan сделает что-то очень волнующее в отношении U.S. Steel. Они будут расcматривать инвестиции, а не покупку. … Они согласились вложить большие средства в US Steel, а не владеть ею. Это звучит очень интересно. Мы будем встречаться с Nissan на следующей неделе, с главой Nissan, это прекрасная компания, и они проработают детали", - сказал американский президент.
Агентству Киодо понадобилось несколько часов, чтобы сделать все-таки заключение об оговорке.
"Господин Трамп на пресс-конференции, говоря о приобретении (U.S. Steel) повторял "Nissan" - название автоконцерна Nissan. Вероятно, это была оговорка вместо Nippon Steel", - отмечает издание.
Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок.
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Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана.
В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена.
В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина.
Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции.
В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.
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