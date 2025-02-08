СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов
NBC: Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации мигрантов
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) находятся под растущим давлением, от них требуют повысить число арестов и депортаций нелегальных мигрантов. Президент Дональд Трамп зол, что число депортированных в первые недели его президентства не находится на более высоком уровне", - указывает телеканал.
Отмечается, что о недовольстве Трампа сообщают куратору по вопросам безопасности границ США Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и другим чиновникам.
В свою очередь, Хоман ежедневно проводит совещания со своими сотрудниками, выражая собственное недовольство текущими цифрами.
По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже.
В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
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