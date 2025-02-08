https://ria.ru/20250208/tramp-1998100984.html

СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов

СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов - РИА Новости, 08.02.2025

СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов

Президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T04:33:00+03:00

2025-02-08T04:33:00+03:00

2025-02-08T04:33:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) находятся под растущим давлением, от них требуют повысить число арестов и депортаций нелегальных мигрантов. Президент Дональд Трамп зол, что число депортированных в первые недели его президентства не находится на более высоком уровне", - указывает телеканал. Отмечается, что о недовольстве Трампа сообщают куратору по вопросам безопасности границ США Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и другим чиновникам. В свою очередь, Хоман ежедневно проводит совещания со своими сотрудниками, выражая собственное недовольство текущими цифрами. По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже. В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html

https://ria.ru/20250206/guantanamo-1997631888.html

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в мире, сша, дональд трамп, nbc