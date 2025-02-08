Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/tramp-1998100984.html
СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов
СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов - РИА Новости, 08.02.2025
СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов
Президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:33:00+03:00
2025-02-08T04:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487182_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_6b88c006b7db650264d7d927970e671a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) находятся под растущим давлением, от них требуют повысить число арестов и депортаций нелегальных мигрантов. Президент Дональд Трамп зол, что число депортированных в первые недели его президентства не находится на более высоком уровне", - указывает телеканал. Отмечается, что о недовольстве Трампа сообщают куратору по вопросам безопасности границ США Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и другим чиновникам. В свою очередь, Хоман ежедневно проводит совещания со своими сотрудниками, выражая собственное недовольство текущими цифрами. По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже. В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html
https://ria.ru/20250206/guantanamo-1997631888.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487182_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_dd79d3793b5b679002a7aa1f48630a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
СМИ: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации нелегалов

NBC: Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации мигрантов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) находятся под растущим давлением, от них требуют повысить число арестов и депортаций нелегальных мигрантов. Президент Дональд Трамп зол, что число депортированных в первые недели его президентства не находится на более высоком уровне", - указывает телеканал.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику
01:01
Отмечается, что о недовольстве Трампа сообщают куратору по вопросам безопасности границ США Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и другим чиновникам.
В свою очередь, Хоман ежедневно проводит совещания со своими сотрудниками, выражая собственное недовольство текущими цифрами.
По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже.
В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов
6 февраля, 02:23
 
В миреСШАДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала