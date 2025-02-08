https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998181910.html

Спецоперация, 8 февраля: ВСУ за сутки потеряли до 1205 военных в зоне СВО

Спецоперация, 8 февраля: ВСУ за сутки потеряли до 1205 военных в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2025

Спецоперация, 8 февраля: ВСУ за сутки потеряли до 1205 военных в зоне СВО

Все о спецоперации на 8 февраля: отправит ли Германия "миротворцев" на Украину и почему преждевременно рассуждать о гарантиях безопасности сможет ли Киев оплачивать свою армию

2025-02-08T19:17:00+03:00

2025-02-08T19:17:00+03:00

2025-02-08T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

курская область

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

вениамин кондратьев

андрей бочаров

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 1205 военнослужащих в зоне специальной военной операции, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, ак отметили в ведомстве, российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотников. Потери противника на курском направлении за сутки составили более 320 военнослужащих и два танка. Атаки ВСУ на территорию РоссииВ Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ночью уничтожили 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рано утром сообщил, что города и районы Ростовской области ночью были атакованы БПЛА, атаке подверглись, в частности, Ростов-на-Дону и Чертковский район региона. В результате атаки, по данным Слюсаря, повреждено остекление нескольких 5-этажных домов в Ростове-на-Дону, из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. При этом в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Кроме того, в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. Днем врио главы региона сообщил, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, поврежденных при падении БПЛА, введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Славянском районе Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Кондратьев уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила, что ночью была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию, повреждений жилых объектов и пострадавших нет. Глава администрации Виталий Гура в Telegram-канале сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и газопровод. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, одна мирная жительница погибла, еще десять человек ранены в результате обстрела центра Макеевки со стороны ВСУ в субботу. Помимо этого, по его словам, повреждены многоквартирные дома, в зданиях выбиты окна, 15 автомобилей получили повреждения. Обсуждение отправки "миротворческой" миссии на Украину преждевременноКанцлер ФРГ Олаф Шольц считает неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину после завершения конфликта "миротворческой" миссии и участия в ней Германии. По его мнению, "сначала нужно окончание конфликта и реальные переговоры", после чего можно будет рассуждать о будущих "гарантиях безопасности" Украины. "У Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать только своими финансовыми средствами, и тогда понадобится помощь от нас и всех друзей Украины", - считает канцлер. Украина блокирует все коммуникации по теме жителей Курской областиКак сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области. По его словам, счет жителей, которые были вывезены киевскими боевиками из Курской области в Сумскую, идет на десятки. Он отметил, что Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области. По словам Мирошника, Украина блокирует любую коммуникацию по теме российских граждан, удерживаемых ею в Курской области, хотя по международному гуманитарному праву должна сотрудничать.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998150292.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

украина, россия, курская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, вениамин кондратьев, андрей бочаров