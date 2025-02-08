https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101963.html
Инженеры "Центра" прокладывают новые дороги в зоне СВО
Инженеры "Центра" прокладывают новые дороги в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2025
Инженеры "Центра" прокладывают новые дороги в зоне СВО
Инженеры группировки "Центр" разминируют местность, прокладывают новые дороги в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:05:00+03:00
2025-02-08T05:05:00+03:00
2025-02-08T05:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Инженеры группировки "Центр" разминируют местность, прокладывают новые дороги в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Поставили задачу зачистить поле. При произведении работ было обнаружено две противотанковые мины ТМ-62. Устранили методом сдерживания окошки на обнаружении сюрпризов, чтобы не было под ТМ-кой. В процессе сдерживания все обошлось удачно, сюрпризов не оказалось. Устранили две мины. Служить нравится, ребята тоже хорошие, команда сработанная. Работаем удачно, хорошо", – рассказал сапер Алексей Авдеев. Минобороны уточняет, что благодаря мужеству и профессионализму инженерных подразделений группировки войск "Центр" к российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101821.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инженеры "Центра" прокладывают новые дороги в зоне СВО
Минобороны: инженеры группировки "Центр" прокладывают новые дороги в зоне СВО
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Инженеры группировки "Центр" разминируют местность, прокладывают новые дороги в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Поставили задачу зачистить поле. При произведении работ было обнаружено две противотанковые мины ТМ-62. Устранили методом сдерживания окошки на обнаружении сюрпризов, чтобы не было под ТМ-кой. В процессе сдерживания все обошлось удачно, сюрпризов не оказалось. Устранили две мины. Служить нравится, ребята тоже хорошие, команда сработанная. Работаем удачно, хорошо", – рассказал сапер Алексей Авдеев.
Минобороны уточняет, что благодаря мужеству и профессионализму инженерных подразделений группировки войск "Центр" к российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.