https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101821.html

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.02.2025

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T05:03:00+03:00

2025-02-08T05:03:00+03:00

2025-02-08T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экипаж Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

https://ria.ru/20250208/vsu-1998100239.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм