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В Туле открылись соревнования параспортсменов по легкой атлетике

В Туле открылись соревнования параспортсменов по легкой атлетике - РИА Новости, 08.02.2025

В Туле открылись соревнования параспортсменов по легкой атлетике

Кубок России и Всероссийские детско-юношеские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) открылись в субботу в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:46:00+03:00

2025-02-08T21:46:00+03:00

2025-02-08T21:46:00+03:00

тульская область

спорт

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тульская область

тула

дмитрий миляев

михаил дегтярев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кубок России и Всероссийские детско-юношеские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) открылись в субботу в Туле, сообщает пресс-служба облправительства. Состязания, в которых принимают участие 278 параспортсменов из 45 регионов страны, открыли министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев. Как отметил на церемонии открытия глава региона, Тульская область имеет большой опыт в проведении масштабных спортивных мероприятий. "Для нас большая честь и ответственность провести соревнования такого уровня. Каждый из спортсменов - пример несгибаемости, крепости духа, целеустремленности, умения преодолевать любые трудности и достигать новых вершин. Адаптивный спорт имеет огромное значение для общества. Он не только позволяет людям с ограниченными возможностями реализовать свой потенциал, но и напоминает каждому из нас, что нужно верить в себя и не никогда не сдаваться. Мы стремимся создавать все условия для того, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел возможность вести активный образ жизни", – приводятся в сообщении слова Миляева. В церемонии приняли участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Строкин и Герой РФ, председатель Совета Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА Вячеслав Бочаров. Соревнования проходят в новом спортивном комплексе "Тулица", который открылся в 2024 году. Площадка используется для тренировок по легкой атлетике, волейболу и баскетболу, а также по различным направлениям адаптивного спорта. Министр спорта и глава Тульской области обсудили также в ходе двусторонней встречи направления дальнейшего взаимодействия по развитию адаптивного спорта, вопросы создания школьных спортивных лиг, ассоциации силовых видов спорта. Поддержка адаптивного спорта – одно из ключевых направлений работы комиссии Госсовета "Физическая культура и спорт", а также основная тема заседания Совета по спорту при президенте РФ, которое пройдет в апреле, отмечается в сообщении. Кроме того, Дегтярев и Миляев посетили республиканскую учебно-тренировочную базу (РУТБ) "Ока" - первый в стране специализированный центр подготовки паралимпийцев. Здесь тренируются профессиональные и сборные команды России, проходят соревнования всероссийского уровня, в том числе для лиц с ПОДА, работает федеральный проект реабилитации для участников СВО – лагерь "Перезагрузка".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, тульская область, тула, дмитрий миляев, михаил дегтярев