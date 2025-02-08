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Три неоклассических дома отремонтировали в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
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15:16 08.02.2025 (обновлено: 15:18 10.02.2025)
https://ria.ru/20250208/sobyanin-1998433497.html
Три неоклассических дома отремонтировали в Москве
Три неоклассических дома отремонтировали в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
Три неоклассических дома отремонтировали в Москве
Три дома в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве на улицах Ленинская Слобода, Маршала Василевского и в Яковоапостольском переулке, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-08T15:16:00+03:00
2025-02-10T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Три дома в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве на улицах Ленинская Слобода, Маршала Василевского и в Яковоапостольском переулке, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В столице восстановили три жилых дома, содержащих на своих фасадах капители различных античных ордеров. Здания, построенные в неоклассическом стиле, находятся на улицах Ленинская Слобода, Маршала Василевского и в Яковоапостольском переулке", - написал он в своем личном блоге. В прошлом году капитальный ремонт провели в доме семь на улице Ленинская Слобода. Пятиэтажное здание с классическими дорическими капителями построили в 1924 году по индивидуальному проекту, а в 1953-м ее достраивали. Здание, возведенное в неоклассическом стиле, имеет сложную форму: цокольный этаж рустован, два нижних этажа отделены от верхней части профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами, по периметру дома расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками. При проведении работ специалисты уделили особое внимание сохранению исторического облика здания. "В 2024 году также капитально отремонтировали семиэтажный дом с капителями ионического ордера. Здание расположено в Яковоапостольском переулке (дом 11-13, строение 1). Его построили в 1909 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Фасад выделен четырьмя эркерами и объемными входными группами, обрамленными парными пилястрами с каннелюрами и капителями ионического ордера", - отметил Собянин. Кроме того, для сохранения исторического облика здания специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ, подобрали качественные и современные отечественные материалы. Наибольший интерес представлял ремонт фасада начала двадцатого века. Работы начались с промывки поверхностей и восстановления штукатурного слоя, затем мастера укрепили кирпичную кладку и нанесли антисептический раствор в местах скопления влаги. Большая работа была проведена для сохранения архитектурного декора: специалисты восстановили лепнину, геометрию кронштейнов и штукатурный руст, привели в порядок венчающий карниз. "В 2023 году работы прошли в здании с капителями коринфского ордера по адресу: улица Маршала Василевского, дом 3, корпус 1. Семиэтажный жилой дом построили в 1950 году в стиле советского неоклассицизма. Его внешние стены обладают сложной пластикой и украшены декоративными элементами. Два угловых фасада выделены четырехэтажными эркерами, которые опираются на колонны", - добавил мэр. Собянин отметил, что специалисты промыли внешние стены от накопившихся загрязнений, выполнили расшивку швов и локальную вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли в местах намокания антигрибковую защиту и произвели гидрофобизацию, которая надежно защищает кирпич от атмосферных осадков. Оштукатуренные поверхности фасада окрасили в кремово-белый цвет. Такие декоративные элементы, как пилястры, капители и венчающий карниз с модульонами, бережно восстановили.
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москва, сергей собянин, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
Три неоклассических дома отремонтировали в Москве

Собянин: в Москве провели ремонт трех неоклассических дома

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Три дома в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве на улицах Ленинская Слобода, Маршала Василевского и в Яковоапостольском переулке, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В столице восстановили три жилых дома, содержащих на своих фасадах капители различных античных ордеров. Здания, построенные в неоклассическом стиле, находятся на улицах Ленинская Слобода, Маршала Василевского и в Яковоапостольском переулке", - написал он в своем личном блоге.
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В прошлом году капитальный ремонт провели в доме семь на улице Ленинская Слобода. Пятиэтажное здание с классическими дорическими капителями построили в 1924 году по индивидуальному проекту, а в 1953-м ее достраивали. Здание, возведенное в неоклассическом стиле, имеет сложную форму: цокольный этаж рустован, два нижних этажа отделены от верхней части профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами, по периметру дома расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками. При проведении работ специалисты уделили особое внимание сохранению исторического облика здания.
"В 2024 году также капитально отремонтировали семиэтажный дом с капителями ионического ордера. Здание расположено в Яковоапостольском переулке (дом 11-13, строение 1). Его построили в 1909 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Фасад выделен четырьмя эркерами и объемными входными группами, обрамленными парными пилястрами с каннелюрами и капителями ионического ордера", - отметил Собянин.
Кроме того, для сохранения исторического облика здания специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ, подобрали качественные и современные отечественные материалы. Наибольший интерес представлял ремонт фасада начала двадцатого века. Работы начались с промывки поверхностей и восстановления штукатурного слоя, затем мастера укрепили кирпичную кладку и нанесли антисептический раствор в местах скопления влаги. Большая работа была проведена для сохранения архитектурного декора: специалисты восстановили лепнину, геометрию кронштейнов и штукатурный руст, привели в порядок венчающий карниз.
"В 2023 году работы прошли в здании с капителями коринфского ордера по адресу: улица Маршала Василевского, дом 3, корпус 1. Семиэтажный жилой дом построили в 1950 году в стиле советского неоклассицизма. Его внешние стены обладают сложной пластикой и украшены декоративными элементами. Два угловых фасада выделены четырехэтажными эркерами, которые опираются на колонны", - добавил мэр.
Собянин отметил, что специалисты промыли внешние стены от накопившихся загрязнений, выполнили расшивку швов и локальную вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли в местах намокания антигрибковую защиту и произвели гидрофобизацию, которая надежно защищает кирпич от атмосферных осадков. Оштукатуренные поверхности фасада окрасили в кремово-белый цвет. Такие декоративные элементы, как пилястры, капители и венчающий карниз с модульонами, бережно восстановили.
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