https://ria.ru/20250208/soboleznovanie-1998173197.html

Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова

Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова - РИА Новости, 08.02.2025

Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Михаила Давыдова. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:37:00+03:00

2025-02-08T18:37:00+03:00

2025-02-08T18:37:00+03:00

общество

россия

михаил давыдов

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Михаила Давыдова. Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни. "Выражаю соболезнования в связи с кончиной бывшего директора НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, хирурга-онколога, профессора Михаила Ивановича Давыдова", - говорится в телеграмме министра. Мурашко отметил, что Давыдов посвятил жизнь развитию онкологии и формированию российской школы онкохирургии. Он первым стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием вен, легочных артерий и аорты. "Михаил Иванович навсегда останется в нашей памяти, как великий хирург и ученый, как талантливый врач. Моё искреннее сочувствие прошу передать родным и близким", - добавил министр.

https://ria.ru/20250208/davydov-1998157544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил давыдов, михаил мурашко