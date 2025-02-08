Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора НМИЦ онкологии
© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов
Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Михаила Давыдова.
Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни.
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"Выражаю соболезнования в связи с кончиной бывшего директора НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, хирурга-онколога, профессора Михаила Ивановича Давыдова", - говорится в телеграмме министра.
Мурашко отметил, что Давыдов посвятил жизнь развитию онкологии и формированию российской школы онкохирургии. Он первым стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием вен, легочных артерий и аорты.
"Михаил Иванович навсегда останется в нашей памяти, как великий хирург и ученый, как талантливый врач. Моё искреннее сочувствие прошу передать родным и близким", - добавил министр.
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