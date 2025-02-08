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Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова - РИА Новости, 08.02.2025
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18:37 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/soboleznovanie-1998173197.html
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова - РИА Новости, 08.02.2025
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Михаила Давыдова. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:37:00+03:00
2025-02-08T18:37:00+03:00
общество
россия
михаил давыдов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Михаила Давыдова. Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни. "Выражаю соболезнования в связи с кончиной бывшего директора НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, хирурга-онколога, профессора Михаила Ивановича Давыдова", - говорится в телеграмме министра. Мурашко отметил, что Давыдов посвятил жизнь развитию онкологии и формированию российской школы онкохирургии. Он первым стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием вен, легочных артерий и аорты. "Михаил Иванович навсегда останется в нашей памяти, как великий хирург и ученый, как талантливый врач. Моё искреннее сочувствие прошу передать родным и близким", - добавил министр.
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общество, россия, михаил давыдов, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Давыдов, Михаил Мурашко
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова

Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора НМИЦ онкологии

© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов
Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"
Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Михаила Давыдова.
Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни.
«
"Выражаю соболезнования в связи с кончиной бывшего директора НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, хирурга-онколога, профессора Михаила Ивановича Давыдова", - говорится в телеграмме министра.
Мурашко отметил, что Давыдов посвятил жизнь развитию онкологии и формированию российской школы онкохирургии. Он первым стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием вен, легочных артерий и аорты.
"Михаил Иванович навсегда останется в нашей памяти, как великий хирург и ученый, как талантливый врач. Моё искреннее сочувствие прошу передать родным и близким", - добавил министр.
Директор Российского онкологического научного центра (РОНЦ) имени Блохина РАМН, академик РАН и РАМН, профессор Михаил Давыдов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
Вчера, 16:53
 
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