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Шольц сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Шольц сделал заявление об отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 08.02.2025

Шольц сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Разговоры о миротворческой миссии на Украине преждевременны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:24:00+03:00

2025-02-08T12:24:00+03:00

2025-02-08T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Разговоры о миротворческой миссии на Украине преждевременны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND."Я считаю подобные разговоры неуместными и преждевременными", — сказал политик в ходе беседы.Шольц также считает, что нельзя принимать решения без участия самих украинцев."Для начала необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не навязанный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности для Украины", — указал немецкий лидер.Как писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года подчеркивал, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html

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в мире, украина, россия, германия, дмитрий песков, олаф шольц, владимир путин