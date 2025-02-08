https://ria.ru/20250208/putin-1998127549.html

Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти

Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность отображения у абонентов сведений о телефонных номерах органов власти. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:17:00+03:00

2025-02-08T12:17:00+03:00

2025-02-08T12:17:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность отображения у абонентов сведений о телефонных номерах органов власти. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с ФСБ России и МВД России... представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти и организациями при взаимодействии с гражданами РФ, рассмотрев вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) абонентов сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20241228/putin-1991870045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)