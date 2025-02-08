https://ria.ru/20250208/putin-1998127549.html
Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти
Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность отображения у абонентов сведений о телефонных номерах органов власти. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:17:00+03:00
2025-02-08T12:17:00+03:00
2025-02-08T12:17:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность отображения у абонентов сведений о телефонных номерах органов власти. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с ФСБ России и МВД России... представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти и организациями при взаимодействии с гражданами РФ, рассмотрев вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) абонентов сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20241228/putin-1991870045.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил рассмотреть возможность отображения номеров органов власти
Путин поручил изучить возможность отображения номеров органов власти у абонентов