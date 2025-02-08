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Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей - РИА Новости, 08.02.2025
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11:50 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/putin-1998125510.html
Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей
Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей - РИА Новости, 08.02.2025
Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:50:00+03:00
2025-02-08T11:50:00+03:00
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, которые служат в зоне СВО."Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов
Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей

Путин поручил проработать сохранение служебного жилья для полицейских в зоне СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, которые служат в зоне СВО.
"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
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