https://ria.ru/20250208/putin-1998125510.html

Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей

Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей - РИА Новости, 08.02.2025

Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:50:00+03:00

2025-02-08T11:50:00+03:00

2025-02-08T11:50:00+03:00

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, которые служат в зоне СВО."Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

https://ria.ru/20250204/lgoty-1732381770.html

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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов