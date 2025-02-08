https://ria.ru/20250208/prazdnik-1997957526.html

8 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 8 февраля в России и в мире по календарю

8 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

На последний месяц зимы в России и в мире приходится немало профессиональных, международных и других праздников. 8 февраля 2025 года отмечаются День российской... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:00:00+03:00

2025-02-08T06:00:00+03:00

2025-02-08T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы в России и в мире приходится немало профессиональных, международных и других праздников. 8 февраля 2025 года отмечаются День российской науки, день рождения Дмитрия Менделеева, и Федоров день. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России8 февраля в России в первую очередь отмечается День российской науки. Эта дата была закреплена за ним в 1999 году соответствующим указом президента РФ, а поводом послужило основание Российской Академии наук (она была создана 8 февраля 1724 года). В этот день принято вспоминать великих ученых, которые внесли существенный вклад в развитие российской и мировой науки, вручать премии и награды молодым исследователям, проводить тематические конференции и другие мероприятия.Помимо этого 8 февраля в России отмечается и такой неофициальный праздник как День зимней рыбалки.Профессиональный праздник8 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают военные специалисты, в чьи задачи входит изучение местности и составление карт для проведения будущих маневров. Речь, конечно, идет о Дне военного топографа, который отмечается в нашей стране с 2003 года.Считается, что первая официальная структура этих специалистов была создана несколько столетий назад. 8 февраля 1812 года при императоре Александре I официально было принято Положение для военного топографического дела, а также создано Военно-топографическое депо.Церковный праздник сегодняВ православном календаре сегодня отмечается День перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского. Родившись в Константинополе, Феодор получил хорошее образование, а после принятия иночества присоединился к обители Сакудион, в которой затем занял должность настоятеля. При императоре Константине VI был сослан, а вернувшись, принялся восстанавливать Студийский монастырь. Неоднократно подвергался наказаниям за веру. Свой земной путь закончил в городе Херсонесе, откуда его мощи через несколько лет были перенесены в Студийский монастырь.Также на 8 февраля приходится день памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Супругам, жившим в V веке, выпало непростое испытание: корабль, на котором плыли их сыновья, потерпел крушение, братья выжили, но оказались надолго разлучены как с родителями, так и друг с другом. Семья вновь воссоединилась в Иерусалиме, куда Ксенофонт с Марией прибыли паломниками, а братья служили в монастырях, приняв иночество. Оставшуюся жизнь все они посвятили служению Богу.В церковном календаре на эту дату также выпадают:Народный праздникВ народном календаре 8 февраля носит название Федоров день или Федор-поминальник. На Руси верили, что в этот день умершие испытывают особенно сильную тоску по своим родственникам, а потому могут беспокоить живых. За них полагалось молиться, а также защищать дома, чтобы покойные не тревожили.Гадали на Федоров день при помощи гороха, стараясь предсказать грядущую погоду. Если горошины звонко перекатывались по тарелке - быть морозам, если издают глухой звук - впереди жду тихие спокойные снегопады. Также считалось, что в этот день можно понять, какая весна ждет впереди. А большое количество звезд на небе предвещало, что лен в этом году уродится на славу.По народным поверьям, в этот день лучше не оставаться в одиночестве и не оставлять на длительное время открытыми окна и двери.Какой сегодня праздник в миреВ международном праздничном календаре этот день отмечен как:Памятные даты в истории1837 год - у Черной речки на краю Санкт-Петербурга Александр Пушкин сошелся на дуэли с Дантесом. От полученного ранения поэт вскоре скончался.1919 год - в России был опубликован декрет "О введении счета времени по международной системе", которая условно делит всю поверхность Земли на 24 часовых пояса.1929 год - в русском языке благодаря авиаконструктору Николаю Камову появилось новое слово - вертолет.Кто родился 8 февраля из знаменитостейВ различные годы 8 февраля появились на свет:ИмениныИменины сегодня празднуют: Аркадий, Гавриил, Иван, Климент, Давид, Иосиф, Мария, Петр, Федор и Семен.

https://ria.ru/20250207/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20250207/nauka-1925633830.html

https://ria.ru/20070210/60498115.html

https://ria.ru/20240208/mendeleev-1925637415.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники