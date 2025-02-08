Собянин рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на востоке Москвы
Собянин: пять человек госпитализированы после пожара на востоке Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМедицинские работники на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Медицинские работники на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. После пожара на востоке Москвы госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем её на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что силами МЧС принимаются все меры по ликвидации пожара. Открытое горение ликвидировано, пожар локализован.
"По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы", - добавил Собянин.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.