https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194637.html

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на востоке Москвы

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на востоке Москвы

После пожара на востоке Москвы госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:14:00+03:00

2025-02-08T21:14:00+03:00

2025-02-08T23:54:00+03:00

москва

пожар в здании электрозавода в москве

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. После пожара на востоке Москвы госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем её на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал Собянин в Telegram-канале.Мэр отметил, что силами МЧС принимаются все меры по ликвидации пожара. Открытое горение ликвидировано, пожар локализован."По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы", - добавил Собянин.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, пожар в здании электрозавода в москве, сергей собянин, происшествия