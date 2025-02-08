Рейтинг@Mail.ru
Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194293.html
Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании
Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании - РИА Новости, 08.02.2025
Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании
Работник бывшего здания Электрозавода на востоке Москвы рассказал, что в здании постоянно проходят пожарные проверки, все было в порядке. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:05:00+03:00
2025-02-08T21:05:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998178483_0:227:3000:1915_1920x0_80_0_0_20ef894ddf7454556c2dec6aefaf6aca.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Работник бывшего здания Электрозавода на востоке Москвы рассказал, что в здании постоянно проходят пожарные проверки, все было в порядке. "Постоянно проходят пожарные проверки, все в порядке", - сказал работник журналистам. При этом он отметил, что о причинах возгорания ему неизвестно. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
https://ria.ru/20250208/moskva-1998186235.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998178483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_935649a2313d8a11b34acd3d7f6dca10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании

Работник электрозавода заявил, что в здании постоянно проходят пожарные проверки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Работник бывшего здания Электрозавода на востоке Москвы рассказал, что в здании постоянно проходят пожарные проверки, все было в порядке.
«
"Постоянно проходят пожарные проверки, все в порядке", - сказал работник журналистам.
При этом он отметил, что о причинах возгорания ему неизвестно.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Скорая вывозит пострадавших с места пожара на востоке Москвы
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в здании Электрозавода в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала