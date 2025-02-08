https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194293.html

Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании

Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании - РИА Новости, 08.02.2025

Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании

Работник бывшего здания Электрозавода на востоке Москвы рассказал, что в здании постоянно проходят пожарные проверки, все было в порядке. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:05:00+03:00

2025-02-08T21:05:00+03:00

2025-02-08T21:05:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Работник бывшего здания Электрозавода на востоке Москвы рассказал, что в здании постоянно проходят пожарные проверки, все было в порядке. "Постоянно проходят пожарные проверки, все в порядке", - сказал работник журналистам. При этом он отметил, что о причинах возгорания ему неизвестно. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

https://ria.ru/20250208/moskva-1998186235.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве