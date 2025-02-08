https://ria.ru/20250208/pozhar-1998193312.html

Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти

Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти - РИА Новости, 08.02.2025

Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти

Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до десяти человек, пятеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:53:00+03:00

2025-02-08T20:53:00+03:00

2025-02-08T22:07:00+03:00

пожар в здании электрозавода в москве

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

сергей собянин

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до десяти человек, пятеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до десяти человек, из них двое детей. Госпитализированы пять человек", — сказал собеседник агентства.По словам очевидцев, задымление появилось в 18:00 мск. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.Ранг пожара повысили до четвертого из пяти. Открытое возгорание ликвидировали. Причиной ЧП могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, рассказали в экстренных службах.Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что госпитализировали пять человек, их жизни ничего не угрожает."Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках", — отметил он.Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ имени Склифосовского, их состояние не тяжелое, рассказали в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.Пожар произошел в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. Движение возле места происшествия затруднено.СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу.Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха.

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998189860.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-02-08T20:53 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), сергей собянин