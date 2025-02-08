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Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти - РИА Новости, 08.02.2025
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20:53 08.02.2025 (обновлено: 22:07 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998193312.html
Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти
Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти - РИА Новости, 08.02.2025
Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти
Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до десяти человек, пятеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:53:00+03:00
2025-02-08T22:07:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
сергей собянин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до десяти человек, пятеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.&quot;Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до десяти человек, из них двое детей. Госпитализированы пять человек&quot;, — сказал собеседник агентства.По словам очевидцев, задымление появилось в 18:00 мск. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.Ранг пожара повысили до четвертого из пяти. Открытое возгорание ликвидировали. Причиной ЧП могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, рассказали в экстренных службах.Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что госпитализировали пять человек, их жизни ничего не угрожает."Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках", — отметил он.Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ имени Склифосовского, их состояние не тяжелое, рассказали в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.Пожар произошел в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. Движение возле места происшествия затруднено.СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу.Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек
Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), сергей собянин
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Собянин
Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти

Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы выросло до десяти

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до десяти человек, пятеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«

"Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до десяти человек, из них двое детей. Госпитализированы пять человек", — сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, задымление появилось в 18:00 мск. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
Ранг пожара повысили до четвертого из пяти. Открытое возгорание ликвидировали. Причиной ЧП могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, рассказали в экстренных службах.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что госпитализировали пять человек, их жизни ничего не угрожает.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 5
© МЧС России/Telegram

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© МЧС России/Telegram
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© МЧС России/Telegram
4 из 5

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках", — отметил он.
Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ имени Склифосовского, их состояние не тяжелое, рассказали в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.
Пожар произошел в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. Движение возле места происшествия затруднено.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу.
Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Для помощи в тушении пожара на востоке Москвы направили пожарный поезд
Вчера, 20:07
 
Пожар в здании Электрозавода в МосквеПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Сергей Собянин
 
 
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