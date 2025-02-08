Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти

Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы выросло до десяти
"Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до десяти человек, из них двое детей. Госпитализированы пять человек", — сказал собеседник агентства.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.