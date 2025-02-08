https://ria.ru/20250208/pozhar-1998183353.html

Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 800 квадратов

Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 800 квадратов - РИА Новости, 08.02.2025

Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 800 квадратов

Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:29:00+03:00

2025-02-08T19:29:00+03:00

2025-02-08T20:09:00+03:00

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как отметили РИА Новости в экстренных службах, восемь человек обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы."Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров", - сказал он.

https://ria.ru/20250208/mchs-1998184142.html

москва

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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве