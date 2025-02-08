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Памятник партизанскому отряду "Родина" откроют во Франции - РИА Новости, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:56 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/partizany-1998105681.html
Памятник партизанскому отряду "Родина" откроют во Франции
Памятник партизанскому отряду "Родина" откроют во Франции - РИА Новости, 08.02.2025
Памятник партизанскому отряду "Родина" откроют во Франции
Памятник женскому партизанскому отряду "Родина" планируется открыть во французском городе Тиль в 2025 году, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:56:00+03:00
2025-02-08T06:56:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Памятник женскому партизанскому отряду "Родина" планируется открыть во французском городе Тиль в 2025 году, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Главным событием в этом году должно стать открытие памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль. Сам монумент, все его элементы готовы, сейчас решаются логистические проблемы - как его доставить во Францию. Это будет совместная российско-белорусская акция с участием, естественно, местных властей. Надеемся, что мы сможем успеть ко Дню победы. Но это связано теперь уже с логистическими проблемами", - сказал посол. Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Рене Барки - французского историка Второй мировой войны, воссоздавшего историю единственного женского отряда Французского Сопротивления "Родина", - в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.
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80-летие победы в великой отечественной войне, франция, россия, белоруссия, алексей мешков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Франция, Россия, Белоруссия, Алексей Мешков
Памятник партизанскому отряду "Родина" откроют во Франции

Посол Мешков: памятник партизанскому отряду "Родина" откроют в городе Тиль

© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанкВ партизанской подпольной типографии, наборщица набирает текст для печати листовок
В партизанской подпольной типографии, наборщица набирает текст для печати листовок - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Михаил Трахман
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В партизанской подпольной типографии, наборщица набирает текст для печати листовок. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Памятник женскому партизанскому отряду "Родина" планируется открыть во французском городе Тиль в 2025 году, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Главным событием в этом году должно стать открытие памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль. Сам монумент, все его элементы готовы, сейчас решаются логистические проблемы - как его доставить во Францию. Это будет совместная российско-белорусская акция с участием, естественно, местных властей. Надеемся, что мы сможем успеть ко Дню победы. Но это связано теперь уже с логистическими проблемами", - сказал посол.
Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Рене Барки - французского историка Второй мировой войны, воссоздавшего историю единственного женского отряда Французского Сопротивления "Родина", - в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.
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