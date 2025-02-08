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Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации - РИА Новости, 08.02.2025
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12:25 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ovchinskiy-1998091038.html
Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации
Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации - РИА Новости, 08.02.2025
Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации
Он уточнил, что рядом с ЖК есть станция метро и станция МЦД с одинаковым названием "Электрозаводская", а еще образовательные и медицинские учреждения, каток,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:25:00+03:00
2025-02-08T12:25:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Басманном районе Москвы начали строить жилой комплекс площадью около 19 тысяч "квадратов" по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка появится на улице Госпитальный Вал, 5/10."Двухсекционное здание строят по монолитной технологии. Оно рассчитано на 191 квартиру, также предусмотрен подземный паркинг. Первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройку возводят в районе со сложившейся инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что рядом с ЖК есть станция метро и станция МЦД с одинаковым названием "Электрозаводская", а еще образовательные и медицинские учреждения, каток, заведения общепита и магазины.Во дворе оборудуют две детские площадки, одну зону для занятий спортом и одну зону для отдыха.Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение в столице 5176 домов.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации

Овчинский: в Басманном районе начали возводить жилой комплекс по реновации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Басманном районе Москвы начали строить жилой комплекс площадью около 19 тысяч "квадратов" по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на улице Госпитальный Вал, 5/10.

"Двухсекционное здание строят по монолитной технологии. Оно рассчитано на 191 квартиру, также предусмотрен подземный паркинг. Первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройку возводят в районе со сложившейся инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он уточнил, что рядом с ЖК есть станция метро и станция МЦД с одинаковым названием "Электрозаводская", а еще образовательные и медицинские учреждения, каток, заведения общепита и магазины.
Во дворе оборудуют две детские площадки, одну зону для занятий спортом и одну зону для отдыха.
Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение в столице 5176 домов.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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