https://ria.ru/20250208/ovchinskiy-1998091038.html

Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации

Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации - РИА Новости, 08.02.2025

Овчинский: на улице Госпитальный Вал появится новостройка по реновации

Он уточнил, что рядом с ЖК есть станция метро и станция МЦД с одинаковым названием "Электрозаводская", а еще образовательные и медицинские учреждения, каток,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:25:00+03:00

2025-02-08T12:25:00+03:00

2025-02-08T12:25:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Басманном районе Москвы начали строить жилой комплекс площадью около 19 тысяч "квадратов" по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка появится на улице Госпитальный Вал, 5/10."Двухсекционное здание строят по монолитной технологии. Оно рассчитано на 191 квартиру, также предусмотрен подземный паркинг. Первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройку возводят в районе со сложившейся инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что рядом с ЖК есть станция метро и станция МЦД с одинаковым названием "Электрозаводская", а еще образовательные и медицинские учреждения, каток, заведения общепита и магазины.Во дворе оборудуют две детские площадки, одну зону для занятий спортом и одну зону для отдыха.Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение в столице 5176 домов.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы