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Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране - РИА Новости, 08.02.2025
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15:54 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/oppozitsija-1998148151.html
Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране
Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране - РИА Новости, 08.02.2025
Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране
Общая цель молдавской оппозиции состоит в необходимости политической смены власти, а парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:54:00+03:00
2025-02-08T15:54:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Общая цель молдавской оппозиции состоит в необходимости политической смены власти, а парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране, считает вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года. "Оппозиции важно действовать в едином духе, что касается деполитизации ЦИК, "Молдова 1" (общественная телерадиокомпания – ред.), Конституционного суда… Наша общая цель - это политическая смена власти. Парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране", - сказал Батрынча журналистам. При этом он отметил, что диалог и совместные действия оппозиции должны соответствовать интересам государства. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250203/gutsul-1997009161.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране

Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча: оппозиция должна сменить власть

© Sputnik / Mihai CarausВлад Батрынча
Влад Батрынча - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Влад Батрынча. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Общая цель молдавской оппозиции состоит в необходимости политической смены власти, а парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране, считает вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года.
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"Оппозиции важно действовать в едином духе, что касается деполитизации ЦИК, "Молдова 1" (общественная телерадиокомпания – ред.), Конституционного суда… Наша общая цель - это политическая смена власти. Парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране", - сказал Батрынча журналистам.
При этом он отметил, что диалог и совместные действия оппозиции должны соответствовать интересам государства.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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