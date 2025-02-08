https://ria.ru/20250208/oppozitsija-1998148151.html

Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране

Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране - РИА Новости, 08.02.2025

Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране

Общая цель молдавской оппозиции состоит в необходимости политической смены власти, а парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:54:00+03:00

2025-02-08T15:54:00+03:00

2025-02-08T15:54:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906135456_0:361:2200:1599_1920x0_80_0_0_1c51e9c72401f966b54cd09f4ab5ba04.png

КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Общая цель молдавской оппозиции состоит в необходимости политической смены власти, а парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране, считает вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года. "Оппозиции важно действовать в едином духе, что касается деполитизации ЦИК, "Молдова 1" (общественная телерадиокомпания – ред.), Конституционного суда… Наша общая цель - это политическая смена власти. Парламентские выборы - это последний шанс изменить ситуацию в стране", - сказал Батрынча журналистам. При этом он отметил, что диалог и совместные действия оппозиции должны соответствовать интересам государства. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250203/gutsul-1997009161.html

https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996161190.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду