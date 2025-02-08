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ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 08.02.2025 (обновлено: 16:53 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/obekt-1998129917.html
ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины
ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины - РИА Новости, 08.02.2025
ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины
Российские войска в течение суток нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:36:00+03:00
2025-02-08T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", —говорится в сообщении. Как добавили в ведомстве, средства ПВО также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства и 93 БПЛА самолетного типа. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250207/svo-1997691971.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины

ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", —говорится в сообщении.
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Как добавили в ведомстве, средства ПВО также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства и 93 БПЛА самолетного типа.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 710 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 254 танка и других боевых бронированных машин, 1514 реактивных систем залпового огня, 21 397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 393 единицы специальной военной автомобильной техники.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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