https://ria.ru/20250208/obekt-1998129917.html

ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины

ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины - РИА Новости, 08.02.2025

ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины

Российские войска в течение суток нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:36:00+03:00

2025-02-08T12:36:00+03:00

2025-02-08T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", —говорится в сообщении. Как добавили в ведомстве, средства ПВО также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства и 93 БПЛА самолетного типа. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250207/svo-1997691971.html

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков