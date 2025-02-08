ВС России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины
ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины
Артиллерист. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", —говорится в сообщении.
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Как добавили в ведомстве, средства ПВО также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства и 93 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 710 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 254 танка и других боевых бронированных машин, 1514 реактивных систем залпового огня, 21 397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 393 единицы специальной военной автомобильной техники.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.